Argumentene som fremføres i et fellesbrev til kommunens politiske ledelse, er tankevekkende lesning. For i utgangspunktet hevder brevskriverne at de har «ingen oppfatning av hvem som er best egnet til å eie parkeringshuset». Så lenge det ikke ligger på Odderøya. For der finnes det ingen andre muligheter for å parkere. Alternativet er bussen. Men det innebærer en spasertur på en god kilometer fra bystasjonen i all slags vær. Det er samme spasertur som elevene på kulturskolen Knuden må gå hvis de ikke kan få skyss av foreldre eller andre.

Men dette burde jo Harald Furre ha tenkt på før. Som ordfører og viktigste høyrepolitiker gjennom en årrekke har han hatt en aktiv finger med i samlingen av viktige kulturbygg på Odderøya. Uten tilknytning til offentlige kommunikasjoner. Det betyr i praksis at publikum som ikke bor i Kanalbyen eller i Kvadraturens sydside, må benytte bil for å bruke kulturinstitusjonene. Og dermed må betale ekstra bompenger som følge av byvekstavtalen. Den avtalen har Furre selv og Høyre vært en aktiv tilhenger av, og den skal stimulere til mindre bilbruk slik at flere tar bussen eller bruker sykkel. Som her verken er hensiktsmessig eller mulig når man for eksempel skal i teateret. Og hvis publikum i tillegg kanskje må ut med heftige parkeringskostnader frykter Furre at totalutgiftene ved et teaterbesøk kan bli for høye.

I denne saken er det vanskelig å se noen gjennomtenkt politisk linje, og kanskje skyldes det at det fra begynnelsen av ikke har vært en robust og godt underbygget plan? Det er i tilfelle et ansvar som Høyre under Harald Furres ledelse selv har et betydelig ansvar for.

Det meste mente Høyre, etter at partiet sa farvel til verdikonservativismen og ble et markedsliberalistisk parti på 1990-tallet, var bedre drevet i private hender. Derfor fikk vi private aktører som Go Ahead på Sørlandsbanen, en eksplosjon i privatdrevne barnehager og barnepalliasjonsenteret på Eg. Det siste har nå Høyre innsett var en tabbe. Men fortsatt plager Go Ahead reisende med forsinkelser og dårlig service, og vil fortsette å gjøre det som privat monopolist til kontraktsperioden utløper etter ti år. Og barnehagesektoren har blitt en ny vekstnæring som har beriket gründere og investorer med formuer som trives best i Sveits.

Da Høyre begynte å lefle med tanken om privatisering av offentlige oppgaver på 1980-tallet, var forutsetningen reell konkurranse mellom aktørene. Men da Erna Solberg kom inn i partiets toppledelse på 1990-tallet var forutsetningen om reell konkurranse glemt. Et godt eksempel er Andreas Hus, som av Solberg-regjeringen fikk tilsagn om 150 millioner i statstilskudd uten offentlig utlysning og konkurranse. Vi fikk tilstander som lignet det private monopol, og der inntektssiden i regnskapet var et «sugerør» ned i statskassen.

Det er dette monopolet som altså nå bekymrer Harald Furre. Hans bekymring klinger imidlertid hul og uten gjennomslagskraft. For etterfølgeren, Mathias Bernander (H), slo uten videre hånden av sin fylkesleder, og avviste suverent anmodningen om ikke å selge parkeringshuset på Odderøya. Det forteller noe om Bernander og hans bystyregruppe.

Men mest forteller det om Harald Furre og hans politiske innflytelse. Den er i fritt fall.