Foto: Robert Schlesinger / NTB

Kristiansand kommune generelt har i snart 20 år benyttet seg av fjernvarme, eller såkalt spillvarme fra industrien, og har i de senere årene vist til svært gode resultater når det gjelder driftsstyring. Man har gjennom diverse tiltak redusert energiforbruket med nesten 40%, og Kristiansand er en av landets ledende kommuner i energieffektivitet per kvadratmeter innen flere tjenesteområder. Kristiansand kommune var for øvrig Norges første kommune med internasjonal sertifisering i energiledelse.

Ertzeid unnlater å nevne Søgnes manglende modernisering av offentlige bygg utover rådhuset, og selv om det ble satt i gang driftsstyring der også, så blir jo ofte energiforbruket på eldre og dårlig vedlikeholdte bygg en del høyere. Det var selvsagt ganske fremoverlent av Søgne å installere solceller, men det skulle nesten bare mangle når de bygger helt nytt rådhus, før alt annet man trengte i bygda. Det er også vesentlig å få med seg at energiloven sikrer at fjernvarmeprisen ikke skal overstige strømprisen. Ergo, har man tilgang på fjernvarme er det rimeligere å bruke denne enn strøm til oppvarming.

Så selv om Søgne rådhus er et eksempel til etterfølgelse, så er ikke kommunens historikk når det gjelder ivaretakelse av miljø veldig god. Minner derfor Vidar Ertzeid på at hans splittelseslobby hyllet et byggeprosjekt på Kjellandsheia som innebærer en totalrasering av Søgnes nydelige natur, og ville resultert i økt biltrafikk på en veinerve som ville måtte utbedres ved tap av mer natur, og matjord. Det blir derfor veldig rart å se Ertzeid snakke om miljøet i det hele tatt!