På alle sider av grensene i Norge er det relativt sett like mennesker, med samme historie, samme rettigheter, samme plikter, og for alle praktiske formål samme fremtidsutsikter.

Allikevel så betyr grensene noe. Men de betyr forskjellig, og endringer av dem har ulike konsekvenser, avhengig av hvem du spør.

La oss først tenke på dem kommunen er aller viktigst for. De som er helt avhengige av hjelp. Våre eldre, de som er for syke til å bo hjemme, og trenger plass på et omsorgssenter. For enkelte er det avgjørende å få avansert medisinsk omsorg for å ha en verdig alderdom, for andre er ønske å tilbringe sine siste dager så nær hjemmet som mulig. I dag er begge muligheter til stede.

Men de fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Også når behovet for hjelp begynner å melde seg. Da er det viktig med en sterk og god hjemmehjelpstjeneste. Kommunens hjemmehjelpstjeneste har 14 avdelinger fra Søgne i vest, Songdalen i nord til Randesund i Øst. Et ambulerende team tar seg av tjenestene om natten.

Foreldre med barn med spesielle behov er en annen gruppe hvor gode kommunale tjenester er avgjørende for livskvaliteten. Noen av dem har uttalt seg i avisen om hva de mener. I denne gruppen finnes det neppe noen som ønsker seg tilbake til de gamle kommunene igjen.

Ungdommens veier er uransakelige. Internett knytter dem sammen, fryktløse og med fremtiden foran seg. Bil, buss eller moped. De har hele byen som sin lekegrind. Skolevalg, kulturskoletilbud, busspriser. For noen er lokalmiljøet nok, andre vil ut og se verden rundt.

Bedrifter, næringsliv, grundere er også avhengige av kommunens tjenester. For noen er det enkleste å forholde seg til en profesjonell organisasjon, upersonlig, med prosedyrer som driver sakene fremover uavhengig av enkeltpersoner. Andre foretrekker å kunne stikke innom personlig for å løse eventuelle problemer, med noen de allerede kjenner godt på andre siden av bordet. Det samme gjelder for privat personer som trenger kommunen for byggesøknader og andre tjenester.

Frivilligheten er viktig for mange, på mange plan. Den frivillige innsatsen gir livsglede å delta i, og yter tjenester som samfunnet ikke klarer seg uten. For noen er romslige søknadsordninger, bredt tilbud og en profesjonell organisasjon det viktigste.

For noen, de som kanskje roper høyest, er det ingenting av det over her som er avgjørende viktig. Det eneste som betyr noe, er å beholde kommunenavnet som det alltid har vært. De trenger kanskje ikke kommunens tjenester selv? Da er det om å gjøre å snakke ned dagens kommune, og å tegne et urealistisk bilde av en (u)mulig ny drømmekommune.

Mens de aller fleste lever livene sine, og klarer seg utmerket uansett. Kommunen er kun en offentlig aktør i bakgrunnen.

Alle som får lov til å stemme bør gjøre det. Stem da til det beste for alle dem som faktisk er avhengige av gode og solide kommunale tjenester.