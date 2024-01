I et skriftlig spørsmål har også finansministeren fra Senterpartiet bekreftet at Skatteetaten står fritt til å gjøre dette. Med andre ord: regjeringen tillater skatteetaten å stikke kjepper i hjulene på det grønne skiftet.

Her ser vi virkelig hvordan landet ligger. Det koster lite eller ingenting å fremsnakke solenergiproduksjon og sette kvantifiserbare mål. Når det kommer til stykket, ønsker ikke regjeringen at enkeltpersoner eller familier skal være med på moroa – ikke uten å bli beskattet for det.

Allerede har endringer i strømstøtten gjort det mindre lønnsomt for dem som tok en for laget og la solceller på taket. Solceller er et løft for mange husholdninger, men følelsen av å være med på å minske klimaendringer har gjort at flere har lagt seg ekstra i selen, og latt regnestykker som ellers ser hårfine ut, slå ut mot en positiv avgjørelse. De som var heldige og tok spranget mens ENOVA-støtten fortsatt var på plass, opplever nå at tilbakebetalingstiden blir stadig lenger. I tillegg kommer byråkratiet og den ekstra, demotiverende tidsbruken når selvangivelsen skal fylles ut og overskuddsstrømmen gjøres rede for.

Føler man at innsatsen man har lagt ned og kostnaden man har båret blir verdsatt av en regjering som det ene øyeblikket signerer klimaavtaler i Dubai, og i neste bremser folks mulighet til å bidra?

Vi i MDG har foreslått en flat strømstøtte per medlem i husholdningen. Det ville slått best ut for dem med dårligst råd og samtidig motivert folk flest til redusert strømforbruk. Vi foreslår at ENOVA skal støtte private investeringer i etterisolering, vindusskift, varmepumpe eller bytting til strømsmarte varmtvannstanker. Prisen på strøm er nemlig med på å regulere atferd – hvis man gir folk mulighet, kan vi senke forbruket når strømmen er dyr og behovet for kraft er stort. I tillegg gir det robusthet mot kriser at vi er mest mulig energieffektive. Det er faktisk vinn-vinn.

Og ja, det er en erkjennelse at solceller på private tak er med på å drive frem investeringer i linjenettet. Og vi ser også at nettselskapenes inntektsmodell per dags dato ikke er rigget for at dette lønner seg for dem. Men da tvinger spørsmålet seg frem: er det bedre at folk rigger seg til med solceller, energisparende tiltak og gjerne en batteriløsning, eller er det best at vi lar de store energiselskapene bygge ned enda flere vassdrag og enda mer natur?

Her, som så ofte ellers, kommer det an på hvem du spør. Spør du Ap og Sp, er det de mektigste aktørene som bør skumme fløten av det de kaller det grønne skiftet, på bekostning av folk flest, natur og klima. Spør du oss, så vil vi helst ha en demokratisk, ekte grønn og sosialt utjevnende politikk der alle får være med å bidra, og de som legger seg i selen for å minske klimaendringene og avhjelpe strømkrisen blir heiet frem.