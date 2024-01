Mange er opptatt av alternativ bruk av disse midler. Disse alternativ har stort sett et relativt kort tidsperspektiv. En reversering har til hensikt å være en langsiktig endring av kommunestrukturen. Da må også kostnader og fordeler ved reversering sees i forhold til de erfaringer som allerede er oppnådd eter sammenslåingen. Fordelene ved reversering kan være økonomisk og angå f.eks. skatter og avgifter, men det kan også være andre ikke direkte økonomiske målbare fordeler, for eksempel nærhet til tjenester. For å undersøke og eventuelt fastslå de fordeler og ulemper som kan skje ved reversering, kan det også være aktuelt å se på erfaringer ved andre kommunesammenslåinger og reverseringer. Resultatene kan da belyse ulike aktuelle organisasjonsopplegg, strukturer, ledelse og relasjoner mellom ledelse og administrasjon, samt mellom kommunens innbyggere for øvrig.

For en tid tilbake ble det i Danmark gjennomført en omfattende kommunereform. Et stort antall kommuner ble sammenslått til større kommuner. Ti år etter kommunereformen er det i sin helhet ikke oppnådd gevinst ved den. Større kommuner ble ikke hverken bedre eller billigere.

I en artikkel, UIA, publisert 1. juni 2016 uttaler professor Morten Ødegård ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag at det ikke finnes forskning som viser at store kommuner er bedre enn små. Innbyggere i små kommuner er mer fornøyd med lokaldemokratiet enn folk i store kommuner. Professor Ødegård viser også til at det ikke er noen fordel for næringsutvikling at kommunene er store.

I undersøkelsen jeg utførte ved Åbo Akademi, 2017 refereres til tidligere forskning hvor det framgår at mer demokratiske og mindre hierarkiske organisasjons og lederopplegg som ofte forekommer i noe mindre kommuner, har positive sider. Tilsvarende resultat var tilfelle i de intervjuer jeg utførte. Av studien framgikk også at endring av strukturer i en mer uformell retning i formelle opplegg som er vanlig i store organisasjoner, kan legge til rette for å fremme personlig utvikling, initiativ og kreativitet. Det viser seg også at i større grupper blir kommunikasjonen ofte problematisk. Da blir arbeider mindre effektivt og læringsutbyttet svakere.

Disse forskningsresultat stemmer relativt godt med resultater som ble oppnådd i en masteroppgave ved UIA (Kristiansen,2021). Studien angår sammenslåing av Søgne, Songdalen og Kristiansand. Den viser at kommunesammenslåingengen har negative konsekvenser på sentrale områder mens det var stilt i utsikt omfattende positive resultat av sammenslåingen.

Tjenestetilbudet er redusert, skatter og gebyr er økt og dessuten framkommer utsikter for slik ytterligere økning. Innbyggerne må forholde seg til et større, mer omfattende og tungrodd byråkrati. Avstandene mellom befolkning og administrasjon og dessuten overfor politikere, er blitt større. Innbyggernes lokaldemokratiske påvirkning er mindre. Nærhet til kommuneadministrasjon og politikere er svekket i forhold til tidligere.

Forskningsmateriale viser at på enkelte områder kan stor kommune ha fordeler. Men erfaringer og forskning som er foretatt tyder også på at noe mindre kommuner er fordelaktig. De har mer hensiktsmessige organisasjonsopplegg og totalt bedre løsninger enn store kommuner. Et slikt utgangspunkt mener jeg bør føre til reversering av storkommunen Kristiansand. Kostnadene som går med til dette, blir dekket fra statlig hold. I et samfunnsmessig perspektiv kan disse forsvares bl.a. ut fra referert foreliggende forskning som viser at det da kan oppnås hensiktsmessige og bedre fungerende kommuner. Kostnadene kan i slik sammenheng sees på linje med lønnsom investering som blir tilbakebetalt over tid.