Kiwi, Meny, Joker og Spar vil tvinge deg til å besøke en minibank dersom du ønsker kontanter.

Alternativt kan du selvsagt begynne å handle på Coop sine butikker, eller Rema – som ikke er en del av Norgesgruppen – og som fortsatt tilbyr sine kunder denne lettvinte løsningen.

Mon tro om ledelsen i Norgesgruppen har tenkt på det alternativet?

Avslutningsvis litt marsipan på kaka: «Vi skal være kundens førstevalg av forbruksvarer og tjenester i matmarkedet, ha en verdikjede som er kostnadsledende, og være best på samarbeid og innovasjon. Videre skal vi lede an i det grønne skiftet på veien mot klimanøytralitet, jobbe for å styrke folkehelsen og være bransjens beste på sunnhet og ressursutnyttelse. Vi skal skape muligheter for alle og gjøre oss fortjent til stor tillit i befolkningen», skryter de.

Men, noen lokal bankfilial er de ikke. Da må du heller handle hos Coop eller Rema.