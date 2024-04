Det settes av 600 milliarder kroner frem mot 2036, og forsvarsbudsjettet vil utgjøre over 3% av BNP innen den tid. For Senterpartiet er en bred tverrpolitisk forankring på Stortinget viktig for å sikre at denne satsingen forblir stabil, uavhengig av skiftende stortingsflertall og regjeringer. Denne satsingen markerer ikke bare en betydelig styrking av nasjonens sikkerhet og beredskap, men den har også positive konsekvenser for Agder-regionen.

Vi vil trekke frem følgende i langtidsplanen: • Økning av Heimevernets styrker til 45 000 soldater, med en betydelig del av denne økningen som vil komme til Heimevernsdistrikt (HV-07) på Kjevik i Agder. • Flytting av Forsvarets befalsskole fra Sessvollmoen til Kjevik • Økning av antallet vernepliktige unge som kalles inn til førstegangstjeneste fra 9000 til 13600, samt kraftig økning av antallet ansatte i alle forsvarsgrener. • Anskaffelse av fem nye fregatter, fem nye ubåter og 28 nye fartøyer for Sjøforsvaret og Kystvakten som sikrer Norges suverenitet over kyst- og havområder. • Nye langtrekkende droner for havovervåkning. • Tilførsel av nye helikoptre til fregattvåpenet og Hæren. • Økning av brigader fra én til tre, inkludert en ny brigade i Finnmark og en mobiliserbar brigade i Sør-Norge.

Denne kraftige styrkingen av Forsvaret vil ha en betydelig innvirkning på Agder-regionen. Med sin nærhet til Skagerak og sjøveiene inn mot Østersjøen, vil regionens militære tilstedeværelse bli kraftig styrket. I tillegg til å bidra til landsdelens sikkerhet, vil satsingen også generere aktivitet og arbeidsplasser lokalt.

Det er viktig å huske at Forsvaret ikke bare handler om høyteknologiske våpensystemer og utstyr; det handler også om nasjonens samlede evne til å fremstå som vanskelig å tukte. Med denne Langtidsplanen, hvor fokuset på menneskelige ressurser er gjennomgående, ønsker regjeringen å gjenopprette de viktige båndene mellom innbyggere og Forsvaret. Landets forsvar angår oss alle, og vår sikkerhet er avhengig av det.

Den geopolitiske situasjonen er mer usikker og ustabil enn på svært lenge. Den rettsbaserte verdensorden er truet. I ytterste konsekvens kan verden i løpet noen år være dominert av diktaturer og autoritære stater. Derfor er det viktigere enn noensinne å styrke vår nasjonale og internasjonale sikkerhet. Denne Langtidsplanen for Forsvaret representerer ikke bare en finansiell forpliktelse, men en forpliktelse til å beskytte våre verdier, vår fremtid og vår frihet i en uforutsigbar verden.

SP/AP-regjeringen leverer ansvarlig politikk og trygghet for landet. Nå er det opp til Stortinget å lande langtidsplanen, og Kristiansand Senterparti oppfordrer samtlige partier til å stå sammen for å sikre en tryggere og mer robust fremtid for Norge.