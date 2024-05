Vi viser til siste dagers oppslag i NRK Agder og Fædrelandsvennen hvor Forsvarsbygg anklages for å gi misvisende informasjon om tilstand og estimerte vedlikeholds- og oppgraderingskostnader knyttet til Kjevik skolesenter og forsvarssektorens øvrige eiendom, bygg og anlegg (EBA) i området.

Forsvarsbygg tilbakeviser på det sterkeste at det foreligger misvisende informasjon og alvorlige feilberegninger. I vår kostnadsanalyse er det lagt inn et estimat som tilsvarer kostnaden for en ny permanent hall. Forsvarsbygg sitt anslag på nær 40 millioner kroner baserer seg på en beregnet kostnad for å bygge et permanent bygg til erstatning for en plasthall, ikke vedlikehold av den eksisterende plasthallen. Da plasthallen ble satt opp i 2007, var det for å dekke et midlertidig behov.

En permanent bygning for dette formålet vil koste betydelig mer enn å bytte duk eller sette opp en ny midlertidig plasthall.

På det tidspunkt analysen ble utarbeidet forelå det en beslutning om at HV07 skulle gjenopprettes på Kjevik. Dette legger føringer for bygg og anlegg med tanke på varighet, sikkerhet og daglig bruk. I analysearbeidet som er utført, er det derfor angitt behov for et permanent bygg for garasjering av kjøretøy som utgangspunkt, og analysen beskriver dette. En permanent bygning for dette formålet vil koste betydelig mer enn å bytte duk eller sette opp en ny midlertidig plasthall. Forventet levealder på et slikt nybygg vil være på minst 60 år.

Norges offisers- og spesialistforbund-tillitsvalgt Leif Arild Westberg kritiserte Forsvarsbygg kostnadsberegninger. Dette tilbake tilbakevises nå av skribenten på vegne av etaten. Foto: Lena Lislevand

Vi er for øvrig svært godt fornøyd med det vedlikeholdsarbeid våre og Forsvarets medarbeidere på Kjevik har gjort i en leir som i en periode har fått lavere prioritet og lite ressurser til vedlikehold. Vi er enig i påstanden om at mye bra arbeid lokalt over tid medfører lavere vedlikeholds- og fornyelsesbehov, noe som er relevant og aktuelt nå som Kjevik igjen er en leir som skal brukes videre. Det må likevel ikke være tvil om at vedlikeholds- og fornyelsesbehovet på Kjevik er omfattende. Forsvarsbygg ser frem til å begynne på det arbeidet med fornyet prioritet.

For ordens skyld: Forsvarsbygg har som etat i forsvarssektoren ingen politisk agenda

Påstanden om at Forsvarsbygg jukser med tall og legger frem feil på feil er fullstendig urimelig. For ordens skyld: Forsvarsbygg har som etat i forsvarssektoren ingen politisk agenda, og blir ikke påvirket av andre aktører i analysearbeid. Forsvarsbygg utfører de byggeoppdrag som besluttes av Forsvarsdepartementet, slik at forsvarssektoren til enhver tid har mest mulig kostnadseffektive og bærekraftige bygg, anlegg og eiendom.