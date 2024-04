Foto: Skjermdump

Å få folk til å velge å bo slik at de kan bruke både sykling og gange mye mer, er utvilsomt bra. Svipp er også spennende (men dyrt i drift per nå, og ikke nødvendigvis klimavennlig). Parkeringsbegrensninger og andre bilrestriktive tiltak i de mest sentrale delene, der det er trangt både på og utenfor veiene, synes jeg også mye om. Sentra må være for folk. Venneslas grep kan være til etterfølgelse for mange.

Men jeg kan ikke holde helt følge på framhevingen av nullvekstmålet for personbiltrafikk. Dette målet nevnes som overordnet, men slik jeg leser kronikken, har forfatterne likevel et annet mål. De vil ikke godta at trafikken blir som nå. Det er reduksjoner de taler for. Så lenge det er sentrale strøk vi snakker om, er jeg helt enig med forfatterne. Men denne problematikken har jeg kanskje skrevet for mye om allerede.

Derimot er tanken om at så mye skal være «sentralt», noe jeg vil sette spørsmålstegn ved her.

Vennesla definerer Skarpengland som et sentralt sted. Det er vel for å få aksept for at 90 prosent av utbygging skal skje såkalt sentralt, men det virker underlig på meg. Det er bedre å akseptere at landet er landet, og la folk bo både på Skarpengland og lenger ut. I vår elektrifiserende tid trengs ikke skille mellom Skarpengland og enda mer perifert for klimaets skyld – her er fornuftig egentransport minst like bra som kollektivløsninger. For kø har trafikken utenfor sentrale strøk garantert ingen betydning. (Vann og avløp kan spille en rolle, men folk som vil bo på landet kan og må påta seg ansvaret for anlegg og rensing.)

Det er etter min mening en feilslutning at samfunnet må gi avkall på periferien til bosetting. Her er det riktig med ja takk begge deler: ja til mye sentralt, med sentrumskvaliteter og bilrestriksjoner; og ja til ikke lite usentralt, der kvalitetene er helt annerledes og bilrestriksjonene er unødvendige (men med andre krav til å ta vare på naturen). Det er godt for folk og fullt akseptabelt for naturen inkludert klima.

Om det blir nullvekst er ikke sikkert. Men folk og natur er tross alt viktigere enn at et utblinket trafikktall ikke øker.