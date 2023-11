Alle som jobber med kommunikasjon og nyheter vet at nyheten din er bare ny en gang – og det er din mulighet for oppmerksomhet. Nå skal nyheter og detaljer i Siloens innhold deles med verden, og da hadde Kunstsilos ledelse to valg – Kristiansand – eller Europas største by! De valgte det siste, og så følger hjembyen uken etter – det mener iallfall jeg var et klokt valg!

I Fædrelandsvennens uendelige rekke med leserbrev om Kunstsilo, så har mange latterliggjort prosjektets internasjonale ambisjoner. Mange har uttalt seg med stor «innsikt» om hva som trekker turister og besøkende til byen og Sørlandet, og hvorfor Kunstsilo iallfall ikke vil bli en internasjonal attraksjon. Nå tar de ansvarlige denne utfordringen på alvor, og gir prosjektet en flying start, i den mest attraktive rammen som er å oppdrive til et slikt formål i London, vår egen tradisjonsrike ambassade.

Fædrelandsvennens kloke kulturredaktør mener at dette kaster bensin på bålet om hvor elitistisk hele prosjektet er, og det kan være at noen vil utnytte akkurat dette poenget. Men – hvis hensikten er å skape nettopp den attraksjonen som investeringen fortjener, så er jo dette en kanonstart. Det blir spennende å se hva som kommer ut av dette, og så er jo alle Kunstsilos venner invitert til avduking her i byen neste uke, og vi skal nok klare å vente på det!