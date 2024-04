Jeg håper føttene blir så kalde at gutta fryser såpass at de tar med seg sine føtter og dollar hjem til Amerika. Klubben må før eller siden ta ansvar for elendig drift i dette århundret.

Nå har man gjort to håpløse forsøk med dualmodell. Ikke la oss gå i gang med tredje. Det vil bare utsette det uunngåelige oppgjøret. Magni Fannbergs kongstanke var at IK Start skulle bli ledende på spillerutvikling. Man skulle, sammen med klubbene i regionen, utvikle spillere til toppfotballen. Disse skulle, etter å ha utviklet seg i Start, selges når tiden var inne - se til Bodø/Glimt, som var på nivå med IK Start i 2016, og som prioriterte spillerutvikling, samt å kjøpe spillere rimelig, for så å selge dem dyrt.

Dersom klubben overlates til amerikanerne, overtar de bl. a. inntektene ved salg av spillere. Så vidt jeg vet, får ikke Start penger ved salg av spillere som ble kjøpt i SEDAS-tiden. Jeg tar forbehold om at klubben beholder deler av denne inntekten etter avtale dem i mellom. Regelen om dualmodell er tydelig på at investorene overtar disse inntektene, samt sponsorinntektene, kampdag-inntektene (billetter, kiosk mm), og mediainntektene. Klubben beholder medlemskontingentene og evt tilskudd fra NFF til f eks spillerutvikling. Investorene er så ansvarlige for driften.

Det som skremmer meg her, er at investorene overtar rettigheten til spillerne. Og spillerne er klubbens varebeholdning, som man bør håpe å tjene penger på ved salg.

Jeg er kanskje naiv når jeg ikke tror klubben vil bli slått konkurs av kommunen, som er klubbens største kreditor med 5 mill til gode. Det bør være mulig å få til en nedbetalingsavtale, som både klubb og kommune kan leve med. Det er selvfølgelig også mulig næringslivet på Sørlandet griper inn, som de gjorde i forholdet til Vipers. Man skal aldri si aldri. Så synes jeg toppklubbene i byen; Start, Vipers og KRS Topphåndball, sammen bør "kreve" fri baneleie til sine arrangementer, akkurat som breddeidretten. Toppidrett er viktig for bredden og vice versa. Uten breddeidrett får vi ingen toppidrett, og uten toppidrett får vi heller ingen breddeidrett. Barn og unge MÅ ha sine helter og forbilder å se opp til.

Hvis man så overlever første runde, må det da være mulig å drive klubben etter det vedtatte budsjettet. Jeg skjønner at man i så fall ikke kan forsterke spillerstallen, men denne stallen er ikke mye dårligere enn fjorårets, hvor man endte på 6. plass. Gi disse spillerne tillit og spilletid, så kan de utvikle seg mye på kort tid. Jeg tror klubben har de perfekte trenerne i en slik setting.

Deretter må klubben startes på nytt, som det står i overskriften. Vekk med all ukultur, som det er altfor mye av i klubben. Og når "immunsystemet" er nullet ut, blir det så å bygge en klubb på nytt. Uten spøkelser her og der. Uten trist historikk. Det vil ta tid, men jobbes det knallhardt er det fullt mulig hvis de rette folkene styrer og man har styringsmodeller å styre etter. Og det finnes nok av dyktige folk, både i dagens styre, i klubben for øvrig, og sågar i naboklubbene. Og ikke minst finnes det folk utenom fotballen som kan komme med sine tanker og sin kunnskap. Tenk om vi da kan samle oss alle om IK Start som toppklubb, hvor alle har et eierforhold. Dette er min søkkvåte drøm.

Mange vil si at det er lett å sitte på gjerdet når man slipper å ta ansvar. Og jeg er nok en av disse "gjerdesitterne". Men jeg tillater meg å mene noe, samt å gi uttrykk for hva jeg mener. Så har jeg stor respekt for personer som lar seg velge inn i styret i Start. De påtar seg et enormt ansvar, og er ekstremt utsatt for kritikk. Vi skal derfor utvise folkeskikk når vi konstant evaluerer jobben de gjør. Men inntil videre er mitt medlemskap i klubben satt på pause. Det skjedde straks da forhandlingene med amerikanerne startet i høst. Det samme gjorde jeg da SEDAS regjerte. Som innbitt motstander av dualmodellen, kan jeg ikke være medlem i en klubb som vurderer å gå med på slikt. Fotballklubber skal eies og styres av medlemmene. Dermed basta.