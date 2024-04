Dessverre ser vi altfor tydelig at matkøer og økende økonomisk ulikhet preger hverdagen for mange nordmenn.

Spørsmålet som melder seg er: Hvordan kan vi adressere dette? Norge vender stadig blikket mot EU, samtidig som det hevdes at flere her i landet lever under EUs fattigdomsgrense. Hva skal til for at Norge kan løfte seg over denne grensen og sikre at de som sliter mest i vårt samfunn får en levelig tilværelse? Dette spørsmålet, reist av vår egen Mimir Kristiansson, har fått et svar fra arbeids- og inkluderingsministeren, som mener det vil koste omtrent 13.1 milliarder kroner å løfte alle som mottar trygdeytelser over fattigdomsgrensen.

Det burde være enkelt for Arbeiderpartiet å prioritere dette, særlig med tanke på den tette tilknytningen Norge har til EU. Det er ikke i tråd med sosialistiske prinsipper å la noen grupper i samfunnet lide når det faktisk finnes politiske tiltak som kan løfte de svakeste. Vi har et oljefond som vokser i rekordfart, og Norge har absolutt råd til å prioritere de som trenger det mest, spesielt med tanke på vår stadig økende integrasjon med EU og de reguleringene vi følger.

Vi ser riktignok økninger i trygdeytelser og lignende, men det er langt fra tilstrekkelig hvis vi virkelig ønsker å følge EUs retningslinjer. Det er på tide at makthaverne tar dette på alvor. Vi må alle erkjenne at vi bor i et av verdens beste land, og det er et ansvar for våre ledere å sikre at dette også gjelder for alle innbyggere.