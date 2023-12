Jeg ble stående i krysset med Lysgårdsletta og Løvollbakken, hvor jeg observerer at det går et menneske i veibanen. Vil også påpeke at dette mennesket blir passert av omtrent 10 biler, hvor en av de også bruket bilhorn idet de passerer vedkommende langs veien. Det var da jeg kjente jeg ble innmari provosert og bestemte meg for at jeg skal bry meg. Det mennesket jeg brydde meg om gikk barføtt, kun iført bukse og T-skjorte og så ikke ut til å ha det veldig greit – vil også minne om at det var minusgrader og bikkjekaldt i går kveld. Jeg tar med meg denne personen og kjører ned til Europris på Brennåsen, hvor jeg så ringer etter ambulanse, for denne personen hadde nok behov for helsehjelp. De ansatte på Brennåsen bidro med teppe, og en kunde kom inn med raggsokker som hun fant i bilen sin. Ambulansen hentet vedkommende og jeg håper denne personen fikk god helsehjelp og håper at det gikk bra med vedkommende. Selv skal jeg innrømme at det var litt ubehagelig å ta med denne personen i bilen, for jeg visste jo ikke om det var sykdom, psykiatri, rus eller hva som lå bak, men det har ingenting å si. Man bryr seg og gjør det som er riktig. Tenk om det var en av dine som gikk langs veien? Til dere som leser dette; neste gang du er i tvil så velg å bry deg!