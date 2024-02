Det er viktig at denne infrastrukturen ikke avhendes ukritisk, uten en større gjennomgang av det militære behovet. I krisetider er det behov for å beholde militær infrastruktur.

I Langtidsplanen for Forsvarssektoren (prop 151S (2015-2016) og Innst. 62S (2016-2017) ble det vedtatt at Luftforsvarets Skolesenter; Kjevik, skulle flyttes til Værnes innen utgangen av 2025. Kjevik er utbygd med mye god militær infrastruktur (EBA). Bygningsmassen på Kjevik består av 45 000 kvm og tomtearealet er 667 00 kvm.

Ved en flytting av den militære aktiviteten på Kjevik til Værnes, blir mye EBA stående ubrukt. Viktigheten av å beholde militær infrastruktur blir ytterligere forsterket av nyheten om at et hundretalls vernepliktige ikke kan kalles inn til tjeneste da det ikke finnes mulighet til forlegning for disse. Dette blir et paradoks som må endres. Vi lever i en utrygg tid. Vi har en del tilgjengelig infrastruktur, men ansvarlige myndigheter vurderer heller å avhende denne enn å gjøre den tilgjengelig for nødvendige mannskaper. Da kuttes det heller ned på det nødvendige styrkebehovet.

Kjevik er et veletablert område med lang tradisjon for militær skole- og kursaktivitet, som er enkelt å komme til. Kjevik har god forlegnings-/overnattingskapasitet og nærhet til luft, kyst, by samt Evjemoen i Setesdalen hvor det er øvingsterreng og skytebane. Våre utenlandske allierte ser Kjevik som interessant plassering for en fremtidig lokasjon, men her hjemme har man ikke helt sett mulighetene som ligger der.

Den militære tilstedeværelsen på Sørlandet, blir så godt som helt fraværende etter flyttingen. Dette vil kunne påvirke nødetatene i å få bistand fra Heimevernet i forbindelse med søksoperasjoner, ekstremvær, skogbranner og andre større sikkerhetsmessige situasjoner. Den unike muligheten til samhandling mellom Heimevernet og det sivile samfunnet blir sterkt redusert eller helt borte. Kjevik brukes av Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt, HV-08. Bortfall av infrastruktur på Kjevik medføre at det eneste oppsetningssted for HV-08 blir i Vatneleiren i Rogaland. Innsatsstyrken Varg, som nå er i Agder, må da til Rogaland/Vatneleiren. Dette er uholdbart og lite gjennomtenkt.

Men det som er enda mere urovekkende, er at i en tid hvor det er krig i Europa så velger man å fortsette nedbygging av den militære tilstedeværelsen. Kraftfylket Agder ligger i spissen av Norge mot Europa, med Østersjøen og Skagerak i nærheten samt med kritisk infrastruktur og store energiforsyninger i Nordsjøen. Her legger man altså opp til at den militære tilstedeværelsen blir lik null.

Forstå det den som kan.