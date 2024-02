Jeg er overbevist om at den beste løsningen for våre 115.000 innbyggere er å holde sammen. I en tid med priser som stiger, høye renter og utfordrende oppgaver foran oss mener jeg det er klokt at vi bruker ressursene til våre 10.000 dyktige ansatte på det som faktisk er det viktigste. Tjenester og tilbud med høy kvalitet til oss som bor i kommunen.

Kristiansand er ikke perfekt. Men vi scorer stabilt høyt på de fleste objektive kriterier som måler hvor godt norske kommuner faktisk leverer. Enten det er kommunebarometeret eller når staten gjør gjennomgang av hvilke kommuner som klarer å levere på de lovpålagte oppgavene. Faktisk er vi blant Norges aller beste kommuner.

Det betyr ikke at vi ikke kan bli enda bedre. Men da må vi bruke tid, penger og ressurser på å utvikle kommunen. Ikke avvikle den.

Nå er det siste sjanse til å stemme. Så om du ikke allerede har gjort det så oppfordrer jeg deg til å gjøre nettopp det før klokken 21 i kveld.

Med god oppslutning og mange digitale stemmer vil rådet fra innbyggerhøringen stå sterkere. Uavhengig av hva du mener i saken. Bruk stemmeretten. Ta del i demokratiet.

Til slutt er det også på sin plass å gi stor honnør til alle som har lagt ned timer på timer med dugnad for saken de tror på.

Den innsatsen begge sider har vist er tegn på et levende demokrati, engasjement for nærmiljøet sitt og kjærlighet til hjembygda.

Det er den typen engasjement som bygger gode samfunn.