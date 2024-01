Nettopp! Det var just det jeg påpekte som et leilighetsargument fra Peder Johans side for å anbefale søgnefolk å støtte storkommunen. Når han i tillegg medgir at «med høyresida i førersetet bør vi riktignok ikke forvente en natur- og miljørevolusjon i Kristiansand», så blir det det ikke mye kjøtt igjen på det skjelettet han prøver å stable på beina som et gangbart argument mot småkommuners evne til å ta vare på naturen.

I debatten etter mitt innlegg (23.1.) heiv den allestedsnærværende våpendrager for storkommunen, Axel Gjellestad, seg inn ved å vise til statsforvalterens uttalelse om oppsplitting. Etaten går god for kommunens arbeid som «systematisk og godt» mot naturinngrep. Dermed kan statsforvalteren slå fast at kommunedeling «vil svekke grunnlaget for dette arbeidet». De drar til og med inn FNs bærekraftmål, og avslører at dette bare er ideologisk kling-klang for storkommuner uten å ta stilling til naturtapet som skjer i skremmende tempo over alt i Kristiansand.

Sånn kan det gå når man i iveren etter å bekjempe Søgnes demokratiske rett til løsrivelse fra tvangssammenslåing prøver å opphøye storkommunen til naturens frelser.