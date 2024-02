Nå kan det jo enkelt sies at Høyre har ikke hatt mindre enn én hånd på rattet i havnen de siste 20 år og er en direkte årsak til havnens skadeskutte funksjonalitet.

La oss spole tilbake til de lange rettsrundene Nordmo henviser til, spesielt om det er det man skal måles på, for det var Høyre som styrte havnen. Husker jeg ikke helt feil, så var det Høyres Terje Frigstad som var styreleder og kostet havnen den nette sum av 45 millioner pluss saksutgifter og tapte inntekter etter å sammen med styret ha utvist mangel på både kunnskap og kompetanse i havnedrift, i henhold til forskrifter og paragrafer, dette sammen med en lokal advokat. Så skal man måles på dette Nordmo, så skulle ikke Høyre vært representert i Havnen. Frigstad solgte også inn kanalbyen til det politiske miljøet med argumenter om urealistisk fortjeneste.

I 2012 overtok Jan Oddvar Skisland Ap som styreleder, med Pål Harv (H) som nestleder. Våren 2016 så foreslo Havnestyrets leder H Pål Harv å legge ned cruisetrafikken i Kristiansand, fordi man angivelig ikke tjente penger på dette. Jeg trodde ikke mine egne ører og argumenterte hardt for turistdestinasjonene som selger tusenvis av billetter til passasjerene. Men det var ikke her Høyre hadde begravet katten. Det var rett og slett at partiets representanter hadde gitt bort silokaia uten nødvendige politiske vedtak, og det viste seg at Kristiansand havn ikke hadde noen plass å legge cruiseskipene fra og med sesong 2017. Dette stikk i strid med satsningsplan og tillatelse fra Samferdselsdepartementet av 2009 om utbygging av Kanalbyen. Da ga jeg klar beskjed om dersom vi ikke har en kai å legge cruiseskip fra og med sesong 2017, så skal dette inn til departementet. Panikken ble total, og det kom ingen “offisiell“ løsning før sommerferien. Det som skjedde var at ordfører Furre signerte tidenes kontrakt på sommerfullmakten han hadde fått av bystyret. Dette skapte det Høyere kaller støy høsten 2017 blant de som drikker kaffe og spiser twist en gang pr mnd på Torget.

Jeg argumenterte også for å rette ut Shellkaia slik at vi kunne få enda en kaiplass til cruise og foreslo å søke fylket om regionale midler. Vi kunne fått en tilnærmet gratis kai. Styret bifalt, men den fungerende havnedirektøren fulgte ikke opp. Saken ble ikke rørt, og Høyre ved Styreleder Pål Harv valgte å forkaste den. Ett av argumentene mine var at det måtte jo være gull med cruisekai her, 2000-3000 passasjerer som blir tvunget forbi den feilsatsingen på silokaia. Det kunne jo gitt sårt tiltrengte midler til en subsidiebefengt museumskasse, så kanskje kommunale midler kunne gått til lovpålagte oppgaver.

Så historisk sett Odd Nordmo, skal man måles på havnedrift, så har ikke Høyre og “gutteklubben“ mye å skryte av i havna, men jeg skal gi Furre kred for å ha løst cruisefloka 2017. Men det hadde ikke skjedd om ikke dere hadde hengt i brudd på tillatelsen fra Samferdselsdepartementet.

Jeg liker heller ikke å lese at ikke det er plass til et tredje rederi, da dette har vært medregnet i havneplanen i mange år. Men det er ikke Havnedirektør Atle Johannesen som har forårsaket problemene her, det er Høyre med deres feller. Når det gjelder havnedrift, så er det den mest kompetente direktøren siden Odd Salvesen uten sammenlikning for øvrig. Nå vil dere jo også bygge ut Lagmannsholmen og lage enda større vansker for den sentrumsnære havnen som har vært foretrukket av havner langs hele agderkysten siden 1400 tallet. Men sånn kan det gå når kunnskapen akkurat er stor nok blant styremedlemmene til å kunne fatte et vedtak på det de blir fortalt, da er det ikke et styre som fungerer.

Når det gjelder rullebanen på Kjevik, så foreslo jeg på ramme alvor å ha et møte sammen med Avinor. Dette med tanke på å gjøre Kristiansand til Norges største cruisedestinasjon, der man kunne ha crewbytte og passasjerbytte. Da snakker vi arbeidsplasser, det kunne blitt Kristiansands største arbeidsplass. Men her må du velge, selge en leilighet en gang eller havneanløp resten av livet, for meg er det ett enkelt regnestykke. Men man må ha litt innsikt i skipsbehov og hva som er ute i verden, her er ikke plass til Ole Brum-politikk.