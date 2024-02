Der ble AMU kritisert for å være for slepphendt med å gi utbyggingskonsesjoner.

Derfor spør jeg. Har AMU innhentet sårbarhetsanalyse av naturen og livet der før de har gitt konsesjonene? Det kan jo tenkes at det er planter som anses som sjeldne som må og krever beskyttelse. Også insektfaunaen må undersøkes og også sårbarheten av livet i sjøen nær strandlinjen.

Hvordan er det forresten med privatpersoner som søker om konsesjon for å bygge innenfor 100-metersbeltet? Er AMU like slepphendte der, eller er det de pengesterke som vil bygge industri og næringsbygg som skal gis konsesjon? De ødelegger mange ganger så mye av uberørt natur som en liten hytte. Hvorfor er loven om å spare 100-metersbeltet kommet? Er det ikke nettopp for at strandlinjen skal legges til rette for allmenhetens bruk, og å kunne oppleve naturen som er der? Følger dere reglene og lovene fra Klima- og miljødepartementet? Loven om naturmangfoldet gjelder oss alle, også AMU og de kommunale myndigheter.

Det betyr at naturen skal ha en grundig sårbarhetsundersøkelse før eventuelt konsesjon skal gis. Det nytter ikke med en såkalt saklig vurdering. Det skal undersøkes fysisk av naturkyndige folk som er eksperter på de forskjellige fagfelt innenfor naturen. Så skal de komme med sine anbefalinger, og er det den minste tvil så skal det ikke gis konsesjon. Disse personene skal arbeide helt på fritt grunnlag og skal ikke påvirkes på noe som helst vis. Derfor skal det være en kontrollør til stede så påvirkning av undersøkelsene fra de som har gitt oppdraget ikke er til stede. De delene av strandlinjen som allerede er bygget ned kan det ikke gjøres noe med, men for all del. Vi krever at dere er restriktive med å tillate nedbygging av nye naturområder.

Jeg er et ihuga friluftsmenneske og jeg vandrer svært mye i naturen. Derfor er dette en hjertesak også for meg. Jeg støtter Naturvernforbundet i Kristiansand sin kritikk og håper og tror at det vil bli en endring til det bedre.

