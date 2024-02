Hund og hundeeier ser til at ungdommen kommer seg på beina og trygt hjem!

På tur i heia (ikke båndtvang). Løs hund og eier treffer person som er livredd hund men som på en saklig og høflig måte ber om at hunden tas i bånd. Hund stopper på kommandoen «bli» (selvsagt), på med bånd og alle har fått en hyggelig turopplevelse.

Lysløypa i Voiebyen januar 2024: Fantastiske skiforhold og vi gleder oss masse til en flott skitur, men akk så mye hundelort midt i løypa. Hundeeier skjelles ut etter noter for ikke å pelle opp lorten. Faktum er at det er andres lort, og hundeeier tar på seg jobben med å vippe bort all lort i heile løypa, frossen eller ikke, slik at andrekan få en fin turopplevelse.

Så til poenget. Moralen er: Du skal ikke skue hund og eier på hårene!