Har lest ditt innlegg med stor interesse. Og ønsker svar på følgende om tema utbygging av sykehjem etc. Du oppgir at Søgne får en økning på 168% av innbygger over 80 år. Mitt spørsmål er: Hvor stor økning i % får Kristiansand uten Søgne og ev Songdalen? Du oppgir jo bare landsgjennomsnitt, som du skriver er på 112% .

Regner med at dette er kjapt å svare på siden du alt har tall for Søgne.

Jeg er enig med deg i at Søgne også vil få behov på sikt for noen sykehjemsplasser, men hvor mange trenger Kristiansand? I Søgne hadde vi alt en plan for når behovet nærmer seg hvordan vi kunne bygge ut.

Neste spørsmål, om kostnader på bygg: Hvor tar du tallene 300 til 800 millioner fra? Hva ligger det i disse summene, uavhengig av størrelse på mellom 300 —800 millioner?

Til slutt: Ingen kjenner morgendagen, heller ikke du, tror jeg. Da Søgne ble tvangsinnlemmet i Kristiansand hadde vi heller ikke noe grunnlag på hvordan dette ville bli. Nå vet vi mer og ser at sykehjemmet i Søgne blir «rasert» ( min mening) og forsvinner allerede nå fra de 17 som vi hadde er nå blitt 8 .

Spørsmål til deg : Hvorfor legger dere ned sykehjem når du også dokumenterer at vi skal bli så mange flere eldre uavhengig av om det blir deling eller ikke? Forventer med glede ditt svar, og husk vi skal alle leve sammen uansett utfall.