Å frykte å bli flyttet langt bort fra sitt hjemsted kan jeg naturligvis forstå at man gjør, men har man tatt inn over seg hva alternativet er. I tidligere Søgne kommune var nemlig alternativet å ikke få plass, og at man måtte bo hjemme og få begrenset assistanse gjennom hjemmehjelp. Om man da ikke har familie i nærheten, så kan dette være noe som både er uforsvarlig og sannsynligvis mer ensomt enn å få plass et annet sted i byen. Jeg har selv sett eldre naboer bli tvunget til å bo hjemme, alene, fordi kapasiteten i Søgne ikke var tilstrekkelig til å gi dem plass når de trengte.

Det er viktig å forstå at andelen eldre vil øke mer enn Søgne som selvstendig kommune har kapasitet til å ta seg av i fremtiden. Det kan i verste fall medføre at man igjen får en situasjon der folk dør i kø, fremfor å få plass sted der de blir ivaretatt når de er pleietrengende. Det kan også gjøre at de som er heldige nok til å ha familie i nærheten, må belage seg mer på at de står for omsorgen, fordi hjemmehjelpen har begrenset med tid og kapasitet. Når man i tillegg vil starte fra bunnen av, med ny administrasjon som skal ha millionlønna de vedtok for seg selv før sammenslåing, så har jeg mine tvil om man i det hele tatt vil ha økonomi til å drifte Søgne på forsvarlig vis. Man hadde det ikke før sammenslåing, så hvordan skal man ha dette etter oppsplitting, når man har sauset bort flere hundre millioner på hele sirkuset?

Det er viktig å forstå at den flere hundre millionene som søles bort på reversering, de skal jo staten kreve inn eller spare inn et annet sted. Det mest logiske der blir jo å redusere summen kommunen får til drift for å gjøre opp for den ekstra pengebruken. Når da man får mindre penger av staten til drift, så vil det måtte belastes innbyggerne gjennom skatter og avgifter lokalt. Det vil i all enkelhet si at Søgnes innbyggere får regningen for hele sirkuset, uansett om de vil eller ikke. Det forteller ikke reverseringslobbyen oss, de vil at vi skal tro at staten har en Sareptas krukke som de kan øse ut hundrevis av millioner til alt mulig, uten konsekvenser.