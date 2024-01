Så umyndiggjørende, liksom. Så macho. Så provoserende retorikk om voldsbruk.

Fedre må da ha tiltro til at jentene finner prinsene sine, vel? At de finner seg gode og omsorgsfulle kjærester? Det er vel ingen som skal blande seg opp i hvem de velger å date?

Men faktum er jo at det som liksom skal være noe trygt og fint i livet, som det å ha en kjæreste, en livsledsager og en partner, er farlig for altfor mange kvinner.

Og ofte blir det enda farligere når kvinnene ønsker å bryte ut.

I Agder er 14 kvinner døde etter vold i nære relasjoner i Norge siden århundreskiftet. På landsbasis er det nærmere 200.

Det er skremmende høye tall, som langt overgår for eksempel antallet kvinner som dør i forbindelse med fødsel i Norge, noe som på verdensbasis er noe av det farligste en kvinne kan gjøre.

Antallet drap viser likevel bare en brøkdel av de kvinnene som lever i forhold med psykisk og fysisk vold, de som bryter ut og i årevis må forholde seg til en voldelig og kontrollerende eks - noe som ofte får dem til å tenke at det enkleste er å gå tilbake - og ikke minst ringvirkningene det har for barna som skal ha samvær med en forelder som mamma er redd for.

For faktum er at de fleste aldri anmelder eller snakket høyt om volden de utsettes for.

Hvordan kan de det, når de gjentatte ganger har fått vite at de får som fortjent?

Og når de først går til skrittet å bryte ut og anmelde, er det helt avgjørende at samfunnet tar dem på alvor, og er i stand til å møte dem med tiltak som fungerer.

Vi trenger politikk som gir mer frihet til de voldsutsatte kvinnene og større konsekvenser for voldsutøver.

Denne gangen vil ha omvendt voldsalarm til flere.

Nå.

Vi har ikke flere mødre og jenter å miste.