I innlegget «Lave fødselstall i Norge» kommer Steinar Rørvik, nestleder i Agder FrP, med en riktig problembeskrivelse.

Å ha felles oppfatning av problemet er et godt utgangspunkt for å finne den beste veien videre.

At Rørvik bekrefter at diskusjonen «ikke (er) enkel å forklare med få ord», er også bra, for da kan vi kanskje unngå å henfalle til de enkle, populistiske løsningene?

De neste årene vil vi sannsynligvis oppleve en betydelig mangel på arbeidskraft. Vi opplever det allerede i mindre sentrale strøk, en utvikling som bare vil fortsette, og etter hvert også treffe de store byene.

Det første som er helt sikkert, er at vi som samfunn ikke kan ta oss råd til å kaste bort arbeidskraft. I dag er det rundt 50.000 som er registrerte arbeidsledige. Disse må vi finne arbeid til. For de fleste er det omskolering eller annen tilpasning som trengs for at de skal kunne bidra i arbeidslivet. Det er en utfordring vi som fellesskap må løse.

En annen interessant observasjon er hvordan de seneste års innvandring har påvirket samfunnet. Vi har som nevnt 50.000 arbeidsledige vi nå trenger i arbeidslivet. Til sammenlikning er det i dag 500.000 innvandrere i arbeid, et ti ganger så høyt tall. Hadde det ikke vært for innvandringen vi har hatt til Norge, så hadde vi i dag sett enda større utfordringer med å bemanne våre helseforetak og hatt betydelige mangler innenfor flere andre yrkesgrupper. Men fremtidens løsninger ligger heller ikke i å importere mere arbeidskraft fra utlandet, for befolkningsutviklingen er tilsvarende negativ i de aller fleste land. Land som i tillegg vil trenge sin kvalifiserte arbeidskraft selv, i enda større grad enn Norge.

Kunstig Intelligens og roboter er forventet å erstatte noen av dagens yrker, og gjøre andre mere effektive. Det er en del av fremtiden vi alle kan begynne å forholde oss til.

Men vi må dessverre også forholde oss til at det i fremtiden blir kamp om de menneskelige ressursene. Knallhard kamp. Bemanningen på omsorgssentrene vil bli utfordret, skoler og sykehus det samme. Det private næringsliv likeså. Å finne de beste løsningene for fellesskapet, vil kreve nettopp: fellesskap.

Og det er her vi mener Rørvik og FrP bommer på fremtidens løsninger; I Norge er vi i verdenstoppen på «valgfrihet». Andre land har betydelig mindre valgfrihet, noen mere. Felles for dem alle er at fødselstallene peker nedover. Satt på spissen så vil kanskje FrP også ha valgfrihet til å la være å jobbe? «Valgfrihet» er uansett ikke en del av løsningen på denne utfordringen.

Det blir heller ikke flere sykepleiere av å privatisere lønningsposen deres, for å ta en annen av FrPs ideologiske løsninger, men det vil grundig svekke det offentlige helsevesenet.

I Arbeiderpartiet ser vi mulighetene i fremtidens teknologier, og vi tror fremtidens utfordringer løses best i fellesskap.