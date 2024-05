Ifølge FHI er psykiske plager og lidelser vanlig i befolkningen. Mellom en av seks og en av fire vil oppfylle kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av et år.

HUNT-undersøkelsen fra Trøndelag hvor over 150.000 unge kvinner og menn har deltatt mellom 1995-2019, viser at unge mennesker som sliter med sin mentale helse har doblet seg i løpet av ti år. Jentene sliter mest, hvorav 44 prosent av tenåringsjenter i Norge sier at de er stressa og har tunge tanker.

Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin ved NTNU, ledet studien, og sier at 2010 er et helt tydelig knekkpunkt i feil retning.

Apple lanserte sitt første nettbrett dette året, og året etter kom Snapchat. Helseutviklingen snur blant unge, da aktiviteter som fremmet god helse blir byttet ut med aktiviteter som hemmer den. Det blir mer stillesitting og bruk av sosiale medier. Unge mennesker måler seg opp mot idealer, og skal stadig være mer «vellykket» med jobb og studier. Presset øker om å prestere.

Sosiale medier er kommet for å bli, men det er viktig å se på effektene det kan ha ved overdreven bruk.

Livet er ikke alltid lett, hverken for ung eller gammel. Det går opp og ned, med perioder som er gode og perioder som er vanskelige.

Dette trengs å formidles til våre ungdommer, det er normalt å ha det vanskelig i perioder.

Men, da trenger vi støtte og hjelp dersom dette vedvarer. Ved å være tilstede for hverandre og snakke sammen i vanskelige perioder. Livet kan jo være som en «berg og dalbane».

I Rask Psykisk Helsehjelp er hjelpen basert på kognitiv atferdsterapi og veiledet selvhjelp. Det er etablert i 75 kommuner. Målet er rask hjelp, og det bygger på erfaringer fra England, der myndighetene har satset stort på utbygging av slike sentre. Dette har vi også i Kristiansand.

I Høyres plan for psykisk helse pekes det spesielt på dette tilbudet, da det er en kunnskapsbasert tjeneste som tilbyr lavterskel hjelp uten lang ventetid slik at problemene ikke «setter» seg, ved å lære hvordan man kan hjelpe seg selv ved kognitiv terapi. Vi vet at dette tilbudet hjelper for mer enn 60 prosent av dem som benytter det. Dette ønsker Høyre å bygge ut. Da Høyre gikk inn i regjering i 2013, var dette kun et tilbud i 11 kommuner, nå er det 75.

Agder Høyre ønsker å drive godt helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid på Agder, innen livsstilsrelaterte sykdommer, rus og psykisk helse.

I Kristiansand Høyre er vi opptatt av å styrke lavterskeltilbud innen psykisk helse og sikre gode overganger mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Dette er nedfelt i den politiske plattformen for Kristiansand kommune som vi har sammen med KrF, Frp, Venstre og Senterpartiet.

Livet er ikke alltid lett å takle, men med rett hjelp til rett tid, så kan det bli bedre og lettere.