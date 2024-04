Men det er langt fra sikkert at alle som øver mye blir mester. For å bli mester kreves bevisste repetisjoner med motivert gjennomføring og maks kvalitet, og helst kvalifiserte tilbakemeldinger underveis. Dette betyr at man må øve mye med høy kvalitet på det lille avgrensede feltet man ønsker å bli bedre på.

Pr i dag er Start et av de dårligste lagene i OBOS ligaen. I en sånn situasjon må man gjøre alt for å finne på noe som forbedrer situasjonen. Og det åpenbare er at man må vurdere å trene enda mer. Det første man i så fall må finne ut av er hva man skal bruke denne ekstra tiden til, og da gjelder det å finne på noe som kan gi raske resultater. Man må bestemme seg for et trangt felt man spesifikt skal trene på. Jeg har et inntrykk av at klubben sjelden scorer på faste situasjoner. Og da slike dødballer er enkle å trene på bør man kanskje vurdere å bruke ekstra tid på nettopp dødballer - frispark, cornere og innkast. Kjedelig, men effektivt.

I dagens tette fotball, hvor spillerne er godt trent, og orker å løpe mye, blir veldig mange kamper avgjort på dødballer. I mitt hode er det da en sannhet at det lønner seg å utnytte dødballene effektivt. For å få til dette må man altså øve, øve og øve spesifikt på de få cornertrekkene, frisparkene og sågar innkastene man ønsker å bruke i kamp. Det nytter lite å bare ta dette under spill. Like lite nytter det med noen få, halvsløve repetisjoner på slutten av treninga. Man må holde på lenge, under full konsentrasjon, for å få dette effektivt.

Så hva hvis Start utvider treningsuka med et par timer, og bruker disse timene til effektiv terping på noen få cornertrekk, noen få frisparktrekk, og sågar noen få innkasttrekk? Jeg tror det hadde gitt scoringer og poeng.