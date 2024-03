I et leserinnlegg skriver Bergstøl Andersen at han vil at Agder Kunstsenter skal være en offensiv aktør som henter inn utstillinger som er av kommersiell interesse. Videre foreslår han at AKS arrangerer utstillinger med for eksempel Nerdrum eller noen av hans barn og elever.

«Skal vi løfte byen enda mer innen kunst, så må Odd, Ode og Myndin Nerdrum få lov til å komme i posisjon», er et av utsagnene i Bergstøl Andersens leserinnlegg.

Vi har flere kompetansesentre innen kunst- og kulturfeltet i Kristiansand. Hovedoppgaven er å profesjonalisere kunstnere og kulturarbeidere i Kristiansandsregionen. For AKS betyr dette blant annet at de gjennom utstillinger skal gi kunstnere fra regionen mulighet til å vise kunsten sin.

I Kultur- og idrettsutvalget møte 18. januar i år, fikk Bergstøl Andersen, undertegnede og de øvrige medlemmene av utvalget en hjemmelekse frem til neste møte. Hjemmeleksa var å lese et temahefte om «Hvordan ivareta kunstnerisk frihet og samtidig drive en aktiv kulturpolitikk?»

Her kan vi lese at Kultur- og idrettsutvalget ikke bør blande seg direkte inn i spesifikke og kvalitative kunstneriske beslutninger, for eksempel hvilke stykker teatrene skal spille, eller hvilke kunstnere AKS og Kunsthallen bør prioritere. Den overordnede kjernen er at enkeltbeslutninger som forutsetter kunstfaglig skjønn, ikke gjøres av politikere, men av personer med kunstfaglig kompetanse.

Når en leser innlegget og spørsmålene som Bergstøl Andersen stiller kulturdirektøren og lederen for kultur- og idrettsutvalget, så kan tyde på at han ikke gjorde hjemmeleksa godt nok.