Hva gjør man så når man ikke klarer å betale mer, når strøm, bompenger og renter tar mesteparten av lønna? Jo, en god ide er å ta en ekstrajobb, for å tjene noen penger slik at barna får råd til å gå på fotball, håndball eller andre aktiviteter. Stolt venter man så på at noen ekstra penger skal komme på kontoen etter diverse kveldsjobbing, men jammen har staten forsynt seg med 50 prosent av overtidslønna også.

I skrivende stund er det kr 16.743.371.093.342 på oljefondet, hva om man tok 743 milliarder av disse og betalte ut samtlige bompenger i Norge? Da kunne man i det minste se at vi hadde fått noe igjen for alle årene med oljeleting; gode sikre veier. Det hadde likevel vært 16.000 milliarder igjen på fondet, og snart hadde vel fondet vært oppe i dagens verdi likevel.

I denne uke har jeg vært mektig imponert over Cultiva som donerte 5 millioner til Vipers til talentutvikling. Fortsetter håndballklubben sin suksess, så er det ikke lenge før byen har tjent inn disse pengene igjen. Det er jo også en sliten fotballklubb her i byen som kunne trengt litt støtte. Dersom banken DNB hadde delt ut hele sitt overskudd på 50 milliarder, så kunne de gitt 50 millioner til 1000 idrettsklubber og organisasjoner, da kunne nok tilbudet til unge blitt kraftig forbedret. Dette var bare et eksempel på hvor mye 50 milliarder er.

Alle banker melder om milliardoverskudd, da skulle det ikke være nødvendig å ruinere mannen og kvinnen i gata med renteutgifter.

Fra banker til kraftselskapene, de hadde et overskudd på 130 milliarder i 2022, da må det vel være rom for betydelig lavere strømregninger. Tilbake til bompenger. En dame i Mandal må betale 40.000 i året for å kjøre på jobb i Kristiansand, så hun velger den trafikkfarlige gamle veien sammen med mange andre. Nå ser det ut som våre folkevalgte har fått en god ide for å hjelpe henne og mange andre, bompenger på gamleveien også.

I Kristiansand kaller de det byvekstavtale, dersom mannen og kvinnen i gata betaler 75 prosent av avtalen på en mengde bomstasjoner, så får man penger av staten til busskur, sykkelstier etc. Det var jo nettopp kommunevalg hvor vi valgte inn mennesker som skulle representere oss og hjelpe oss i bystyret. Er de der for å hjelpe, eller er de blitt småkonger? Stå gjerne frem, dere representanter som vil hjelpe vanlige familier mot bompenger, avgifter på alt mulig, renteutgifter og strømgalskap. Det skal også stemmes ved neste valg.