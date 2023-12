På de svenske Tesla-verkstedene har 130 arbeidere gått til streik for å få tariffavtale eller «kollektivavtal» som det heter på svensk. Streiken har vart over en måned nå, og det er ikke alle på verkstedene som streiker. De streikende blir utsatt for et hardt press. Elon Musk har sendt ordre om at ingen avtale skal undertegnes. Begrunnelsen har vært at det ikke er noen tariffavtale på noen Tesla-verksteder noe sted i verden!

Det er satt i gang en rekke sympatiaksjoner. Flere andre fagforeninger har gått til sympatiaksjoner. Teslas ladestasjoner blir ikke vedlikeholdt. Havnearbeiderne nekter å kjøre i land Tesla-bilene. Norske havnearbeidere nekter å kjøre «svenske» Teslaer i land om de blir omdirigert til norske havner. Posten vil ikke utstede skilt til Tesla-bilene, men tapte etter at Tesla anla sak.

Elon Musk er eier av Tesla og er verdens nest rikeste mann, ifølge Forbes. Han eier også det sosiale mediet X (tidligere Twitter) og romselskapet SpaceX.

Amerikanske bilarbeidere streiket i seks uker i høst for høyere lønn og vant en stor seier mot bilfabrikantene. Men unntaket er Tesla der ingen er organisert. Minst tre forsøk fra amerikanske arbeidere på å organisere seg har mislyktes, hovedsakelig som følge av aggressiv håndtering av selskapets ledelse og dårlige avtaler for arbeidere i USA, melder CNN. I år sparket bilprodusenten mer enn 30 tilhengere av en fagforening ved anlegget sitt i Buffalo, New York, bare et par dager etter at den hadde blitt opprettet.

Tesla i Norge er mye større enn i Sverige, og det jobber 500 arbeidere uten tariffavtale på norske verksteder.

Det er verd å merke seg at Musk bare eier 12,5 prosent av aksjene i Tesla. Andre store eiere er gigantiske investeringsfond som Vanguard og BlackRock. Oljefondet eier aksjer for 33 milliarder kroner i Tesla.

Dette er klassekamp på det globale nivået.