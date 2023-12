Ordføreren skriver at Høyre leverer på en offensiv arealpolitikk.

Kommuneplanen er for øyeblikket under revidering, og ble utsatt til ny bystyreperiode bla pga administrasjonens manglende oppfølging av formannskapets beslutning om å innføre byggegrenser i kommuneplanen, slik loven krever det og slik både statsforvalter og sivilombudsmannen har påpekt.

Dette betyr i praksis at forbudet mot tiltak nærmere enn 100m fra sjøen ikke gjelder der hvor det allerede finnes bebyggelse, altså at dersom en eiendom som har et hus eller en bygning nærmere enn 100m fra sjøen og ønsker å gjøre tiltak på sin eiendom, så er dette mulig uten dispensasjon fra kommunen dersom det er byggegrenser i planen. Dette er et unntak fra forbudet som har vært i loven, helt siden det ble innført i 1985, men altså ennå ikke innført i Kristiansand, og nå hadde Høyre muligheten til å være med å innføre dette på lik linje med andre kystkommuner som for eksempel Flekkefjord, Tvedestrand og Tønsberg. Skrekkeksempelet på konsekvensen av å ikke ha byggegrense er eiendommen i Rødstrupeveien i slettheia ved Myrbakken som ikke fikk godkjent sin hagestue, fordi den ligger nærmere enn 100m i luftlinje fra sjøen.

Et meklingsutvalg med ordføreren i spissen skal nå til statsforvalter for å mekle de siste innsigelsene til planen, men byggegrenser er ikke en av disse sakene som det skal mekles om, da dette ble stemt ned av bla Høyre i siste møte i formannskapet hvor kommuneplanen var på agendaen i desember i år.

Årsaken til hvorfor høyre gikk mot dette er uforståelig, men en av grunnene kan være press fra administrasjonen som ikke ønsker noen byggelinjer, til tross for at det står i loven, fordi de ønsker inntektene som gebyrene på dispensasjonssaker gir. En annen tenkelig grunn er kommunens avdeling for ulovlighetsoppføring, som er avhengig av et så strengt regelverk som mulig for å forsvare sin eksistens eller at Høyre har handlet på bakrommet hvor byggegrenser måtte gi tapt for noen andre saker.

Uansett grunn, så er det en overdrivelse å si at «Kristiansand leverer på offensiv arealpolitikk som faktisk setter av tilstrekkelig næringsareal til de som ønsker å investere i kommunen». Ukentlig kan vi lese i avisen om eiendommer som får avslag på søknad om tiltak i kommunen eller som får bøter eller som faktisk legger ned sin virksomhet eller går konkurs som følge av en svært konservativ og restriktiv arealforvaltning.

Dersom ordføreren virkelig mener at han ønsker seg en politikk som legger til rette for et attraktivt næringsliv i vekst, så må han snu og gjøre det han kan for å endre den negative trenden kommunen er inne i, og han bør begynne med å få inn byggegrenser i kommuneplanen før han drar til statsforvalter for å mekle og før kommuneplanen blir vedtatt, slik loven krever det, hvis ikke må byens innbyggere og investorer vente til neste revisjon av planen i 2035, altså om 12år og håpe at det er noen mer offensive politikere ved roret da.