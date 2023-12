De ønsker trygghet og omsorg. Mange syke eldre er ensomme . Den daglige kontakt av nærhet og omsorg som eldre får på en institusjon vil kunne gi eldre bedre livskvalitet i livets siste fase. Politikere må forstå hva dette dreier seg om. Neste gang er det kanskje de som må stå i kø for å få hjelp når dere blir gamle nok.

Mitt råd til dere politikere er bygg ut flere sykehjem og omsorgsboliger nå. Dette skulle vært gjort for flere år siden. Alle har vært klar over eldrebølgen som nå alt er her og kommer i stor fart fremover. Det er gode tilskuddsordninger fra staten til formålet. Dere klarte å bygge Kilden og Siloen så kan dere klare dette også, om dere vil! Husk dere er valgt av innbyggerne for å sørge for lovpålagte tjenester blir prioritert i budsjetter. Dette er overføringer som bevilges fra staten hver år . Staten bør nå øremerker overføringene bedre slik at overførte midlene ikke kan brukes til andre ting som gir mere status en å bygge sykehjem og som ikke er lovpålagte tjenester.