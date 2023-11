Skandalesesongen ble fullbyrdet med avlysningen på lørdag. Og hvor var du da det stormet som verst på lørdag? Som gullmerkemann i klubben og medlem siden 1959 har jeg aldri opplevd noe verre.

Og når jeg hører forlydender om at det var for dyrt å sette på undervarme på Sparebanken Sør Arena, blir jeg rystet. Kanskje en kontakt med Å Energi og Sparebanken Sør hadde løst akkurat det? Nå må du som klubbens styreleder ta et initiativ og vise handlekraft. Vi må finne løsninger for hvordan vi kommer ut av uføret vårt. Ulike utspill som har kommet de siste månedene er uakseptable. Nok er nok! Det må ryddes fra kjeller til loft!

Vi vet at økonomien er en klar begrensning for at vi raskt igjen kan finne vår plass der vi hører hjemme i norsk fotball. La oss være tålmodige, men vi må legge en troverdig plan der vi kan få støtte i lokalmiljøet, såvel supportere (som jeg vet det er mange av) som potensielle sponsorer, det offentlige og hele lokalsamfunnet. Og den planen må vi legge sammen med våre samarbeidspartnere gjennom mange år. Jeg VET at ALLE ser fram til den dagen vi igjen får besøk av topplag som Bodø/Glimt, Brann, Viking, Rosenborg og andre på Sparebanken Sør Arena. Ja, kanskje vi i løpet av noen år kan oppleve internasjonale kamper her.

Drømmer jeg nå, vil sikkert mange spørre seg? Nei, jeg gjør ikke det. For vi har de menneskelige ressursene i klubben til å bidra. For vi skal fortsatt være klubben å se opp til her på Agder, men akkurat på en dag som dette er det langt fram der, dessverre.

Det gjelder bare å sette sammen et team for å finne veien videre. Og det teamet må du, Ole Magnus, få på plass snarest! Og som nevnt, vi har ressurspersoner i klubben som er villige til å bidra, heldigvis. Og tanken om en ekstraordinær generalforsamling tvinger seg fram. Som jeg har skrevet tidligere i disse spalter, valgkomiteen må raskt på banen nå!

Og dersom ikke du og styret, Ole Magnus, tar initiativ her, så må medlemmene samle seg om en ekstraordinær generalforsamling.

Jeg er klar, Ole Magnus, dette skal vi få til, det er bare å ta kontakt, skriver Tore Heidenreich i dette innlegget. Foto: Jacob Buchard

Og jeg har såpass selvtillit at jeg mener jeg har noe å bidra med, selv om jeg etter hvert er en godt voksen mann på 71. Men jeg har tross alt ballast som kan være nyttig etter å ha vært en del av klubben i mitt hjerte siden 1959. Jeg har spilt i klubben, jeg har vært trener og leder for yngre lag i en årrekke, jeg har vært styremedlem i en årrekke, jeg har vært økonomisk ansvarlig for kamparrangementer i gullårene på 1970- og 80-tallet. Og jeg er fortsatt engasjert som en av flere frivillige som arrangerer pensjonisttreff hver tirsdag. Og så har jeg som en av ikke altfor mange Start-medlemmer vært styreleder og styremedlem i Agder fotballkrets der jeg fremdeles er med i kontrollkomiteen. I tillegg har jeg fortsatt etter snart 30 år mitt engasjement i Terrengkarusellen, og jeg har hatt ulike styreverv innen bedriftsidretten og er fortsatt med i kontrollkomiteen.

Så, jeg er klar, Ole Magnus, dette skal vi få til, det er bare å ta kontakt. Og er det noe som kan trekke meg hjem her fra Valhalla Beach på Filippinene før planlagt, så måtte det være for å bidra i klubbens vanskelige vei tilbake til norsk toppfotball!

Så da hører jeg fra deg, eller?

Lykke til!

Innlegget er forkortet. Red.