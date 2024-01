Petter Benestad fra Venstre hadde nok kanskje sett for seg at hans ønske kom til å bli møtt med motstand, men om han hadde sett for seg at den ble så umiddelbar og så kraftig, det tviler jeg på.

Andreas Landmark fra SV sier “Jeg tror du må til Sørlandet for å finne en kommune som sier nei til å bli europeisk kulturhovedstad”, og det er så på kornet man får det. Så lenge man bruker ordet “kultur” så virker det som at nærmest hele byen går imot deg, uansett hva du foreslår.

Jeg vil derfor forsøke meg på et lite tankeeksperiment. Før man kan si seg negativ til en kommunal satsing på kultur, så må man sjekke følgende:

1: Hører man jevnlig på musikk? (Uansett sjanger)

2: Ser man jevnlig på film/tv-serier?

3: Har man bilder som veggpynt hjemme?

Hvis man kan svare “JA” på ett av de tre punktene over, så kan man ikke si seg negativ til en kommunal satsing på kultur. Nå er dette selvsagt et tankeeksperiment som ikke går an å gjennomføre i praksis, men det viser en side av kultursatsinger som jeg tror mange glemmer bort. Ved at kommunen satser litt av pengene og kompetansen sin i kultur-sektoren, bidrar dette til at nye stjerneskudd kommer frem! Enten i form av et nytt band, en skuespiller, en regissør, en kunstmaler, og masse mer!

Jeg vil påstå at vi er den norske “storbyen” hvor det skjer minst på kulturfronten i løpet av ett år

Jeg har selv benyttet meg av kommunens kulturtilbud helt fra jeg var 7 år gammel, og på grunn av de ulike tilbudene i kommunen har jeg fortsatt den retningen, og jobber i dag som musiker i regionen. Skal vi virkelig frarøve flere folk sjansen til å utvikle lidenskapen sin til en yrkesvei, fordi vi er litt redd for kultur, eller ikke helt vet hva det betyr?

For ett år siden skrev tidligere ordfører og nåværende direktør på kilden, Harald Furre, et innlegg i FVN. “Å kutte i kultur er dårlig kommuneøkonomi”, skriver han. Dette er viktig å ha med seg inn videre i debatten om kulturhovedstaden Kristiansand. For dersom Kristiansand skulle bestemme seg for å søke, og i tillegg FÅ tittelen som europeisk kulturhovedstad, vil dette gjøre masse for den lokale økonomien!

Det virker som at dette er det viktigste for motstanderne av kultur, så la meg gå gjennom hvilke positive effekter dette kan ha for byen vår.

For det første: Kristiansand vil bli et reisemål HELE året, og ikke bare på sommeren, med turister som aktivt oppsøker byen, og igjen, legger igjen penger i byen under besøket. Det er heller ikke utenkelig at noen av disse turistene besøker oss flere ganger, på grunn av besøket til kulturhovedstaden.

For det andre: Det vil bidra til økte skatteinntekter. I kulturhovedstaden Bodø skal det gjennomføres 1000 kulturarrangementer i løpet av året 2024. I denne perioden vil jeg regne med at det er forskjellige kunstnere, fagkrefter og arrangører som jobber mer enn vanlig, og derfor også tjener mer enn vanlig, som gir et større skatteutbytte enn vanlig.

Og for det tredje: Vi kan endelig få etablert oss som en by hvor det er verdt å satse på kultur! Jeg vil påstå at vi er den norske “storbyen” hvor det skjer minst på kulturfronten i løpet av et år. Vi har hyppige arrangementer på sommeren, men resten av året er det trått. Ved å vise at vi er villige til å satse på prosjektet som kulturhovedstad vil det styrke kultursektoren i byen betraktelig på langsiktig basis, og gjøre Kristiansand til en attraktiv kulturby! Som betyr mer som skjer på helårsbasis for deg som innbygger, vi slipper å miste kulturaktører til andre byer med større kulturmiljø, og det vil booste reiselivet i regionen.

Med alle disse argumentene ville man tenkt at prislappen var relativt høy, men den er på 50 millioner. Den investeringen er dette verdt! Heia Petter Benestad som tør å foreslå dette i en så kulturfiendtlig by som Kristiansand, og heia kulturen!