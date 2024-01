For det første: Ja til et levende folkestyre og ja til et lokaldemokrati som tar tak i saker som vi borgere er opptatt av for å skape gode lokalsamfunn i våre nærmiljøer. Det er utrolig viktig med engasjement og at folket kan si sin mening i det offentlige rom. En må ha respekt for hverandres standpunkter og være opptatt av det beste i oss sjøl.

Det sterke engasjementet som folk i Songdalen og Søgne og i hele Kristiansand kommune har vist i saken om oppsplitting av Kristiansand kommune er et sunnhetstegn for vårt demokrati. Demokratiet kan ikke lenger tas som en selvfølge da verden omkring oss endrer seg i mer autoritære retninger.

Vi lever i et rikt land med mange muligheter, men og mange oppgaver som krever ressurser både teknologi, økonomiske og menneskelige, og det gjelder å stå sammen. Mitt håp etter den 2. februar er at alle godtar det resultatet som vil foreligge og akseptere veien videre uansett.

Folket blir hørt og folket får brukt sin stemme i en viktig sak for mange mennesker i Søgne og Songdalen.

Selv har jeg helt siden Kristiansand kommune ble sammenslått vært positiv til det fordi en vektlegger å få større fagmiljøer, som gjør det lettere å rekruttere høyere kompetente medarbeidere innen for en rekke felt og løse de mange utfordringene vi står overfor i lag.

Samtidig ønsker jeg at alle gode krefter forenes i målet om å gjøre tjenestene enda bedre, sørge for at helse og oppvekst sektoren tas ordentlig tak i hele kommunen og alle blir med på veien videre. Målet er å gjøre hverandre gode i lag med felles mål til alles beste, og engasjementet denne vanskelige og vonde saken har vist lover godt for fortsatt sterkt folkestyret i Norge.

Oppslutningen om folkeavstemningen blir spennende, men med den oppslutningen som har vært på folkemøter, debattmøter ( sist Fædrelandsvennen ) så vil valgdeltakelsen være høy takket være den innsatsen og energien som gode folkevalgte og menigmann og kvinne brenner for og viser at de tror på ...

Kristiansand kommune er en god kommune å bo i og være i. Det skjer mye spennende her og oppgavene venter.

Carpe Diem!