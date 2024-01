Hamas utførte eit terrorangrep på israelere. Dei tok gislar i alderen 1 til 85 år. Handlinga til Hamas var grusom og eit sjokk for staten Israel. Angrepet var ein vilja provokasjon for å få Israel til å gå til krig. Og Israel kjende seg nøygd til å hevne seg på Hamas.

Og denne hevnen går ut over vanlege folk i Gaza. Kvar dag bombar og skyt israelske soldatar på hamassoldatar. Til nå er over 20.000 palestinarar drepne. Hamas skyt rakettar mot Israel, men det kjem ikkje fram i nyhetene. Soldatane til Hamas brukar ikkje uniform. Derfor er det umuleg å skilje dei frå vanlege sivile personar.

Framleis held Hamas over 130 personar som gislar. I norske nyheter kjem det ikkje fram kor Hamas får våpen frå og kven som betalar for krigen deira mot Israel. Kanskje Palestinakomiteen veit svaret på dette?

For Hamas har dette vore ein vellykka krig. Dei får Israel kvar dag til å stå fram på tv med ei umenneskeleg krigføring. Dekkinga av krigen på NRK og TV2 syner dette. Me får sjå resultatet av bombinga til Israel, men aldri noko om krigføringa til Hamas.

Hamas veit at det er ei umuleg oppgåve å stø Israel når dei drep barn. Kvar dag med bombing øydelegg meir og meir av omdømet til Israel i verda. Og alle ropar på våpenkvile og fred.

Men korkje Hamas eller Israel vil ha fred. Begge partar veit at dei kan avslutte krigen når dei vil. Hamas ved å setje fri alle gislane, Israel ved å stoppe bombinga. Og prisen på at krigen held fram, betalar vanlege palestinarar som får liva sine øydelagde.

Eg var lærar. Då sa eg til elevane mine at ønskte dei å bu i eit område som ofte var heimsøkt av krig, busett deg i Palestina/Israel/Filistarland/Jødeland. I det området har det vore jamt krigar i over 3000 år. Årsaka er at området ligg i vegkrysset mellom aust-vest, nord-sør. Derfor vil dei med makt ha kontroll med det landet.

Og vil du bu fredleg, bu på Hovden. Der har det berre vore fiendsoldatar i fem av dei siste 1000 åra.

Eg hugsar godt krigen i 1956. Då tvang presidenten i USA, Eisenhower, Israel, Storbritannia og Frankrike til å slutte fred med Egypt. Og Noreg hadde FN-soldatar i området i over 50 år. Nå er alle FN-soldatane borte.

Hamas har styrt Gaza med ei jernhand. Alle som bur der, må godta styret til Hamas. Derfor kan Hamas bruke vanlege palestinarar som menneskeleg skjold, når dei slost mot soldatar frå Israel. Og i desse kampane bryr korkje Hamas eller Israel seg om dei sivile tapa. Og det er tragedien til palestinarar som bur i Gaza.