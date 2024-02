For en del år siden var Jostein Andreassen og jeg i Spania. Vi skulle se det berømte Hodekledet som ble svøpt rundt Jesu hode da han ble tatt ned fra korset. «Det lå sammenrullet på et sted for seg selv» i graven, forteller Johannes.

Dette kledet er oppbevart i San Salvador-katedralen i Oviedo, lengst nord i Spania, og vises frem tre ganger i året. En gripende opplevelse å se Jesu blod på kledet. Grundige vitenskapelige undersøkelser siden 1985 bekrefter at det er samme person som har hatt dette kledet rundt hodet som den personen som har ligget i Likkledet i Torino.

Vi fløy til Barcelona, leide bil og kjørte tvers over landet på den nye Autopistaen, en flott firefelts motorveg. Den var dyr å kjøre på, men vi måtte fort frem. Og det gikk bra, for vi var så å si alene på veien. Men på de gratis sideveiene stod trafikken nesten stille, for folk hadde ikke råd til å kjøre den nye veien.

Nå gjør man samme bommert på veien mellom Kristiansand og Mandal. Veien er for dyr å kjøre på, derfor benyttes gamleveien. Og så tror man det blir mer inntjening ved å øke prisene med 30 prosent! Nei, reduser heller prisene med 30 prosent, eller gjerne 50 prosent, og se om ikke det lønner seg, både for inntjening av veien og med færre ulykker som koster samfunnet dyrt.