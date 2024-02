Det er en stor skam å lese at dansetilbudet til demente i Kristiansand nå må legges ned, de mangler 120.000 for å kunne opprettholde dette ut juni måned 2024.

Ærlig talt, Cultiva, dere kan hjelpe Vipers med 5 millioner, å ja det er superflott, men hva med de demente om trenger å danse å ha en samlingsstund etterpå, er ikke de verd noe? I en overgangsperiode synes jeg virkelig at dere bør gi disse et tilskudd pålydende 120.000 ut juni, så må det finnes en løsning etter hvert som kan hjelpe disse menneskene som fortjener det mer enn mest! Husk at vi alle skal bli eldre om livet ønsker det slik!