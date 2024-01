Æ må sei mæ eni me dine betraktninga om di herre suttråtte sørlændingan som klaga på aill snyen som e kommen dein siste vekka. Seinn di te Tromsø, så får di sjå ka orntlige snyskavla e førr nåkka.

Eiller di kainn åsså reis tel Ainess, dær har æ vært å fått mykkje ærfaring me ka orntli vijnter e førr nåkka. Æ jobba i Forrsvare nån år me base i Skarsteindaln, mæn æ haddde bopel i Ainnes sæntrum. Te vanli kjørte æ bil på jobb, mæn når han Tykje som seilanes ne i fra fjellian av å te å ailt va kvitt, å då mein æ aillt, då måtte Forrsvare trø te å heint oss på jobb.

Det goe va at Ainnesværingan sjelden klaga på vere. Di vesste at snyvere kom å snyver førsvainn. Kvær jævla vijnter. Sånn va de bære. At hovedveian fauk i jæn va åsså sånn de sku vær. Han Tykje jor jo såmm han vijlle alikavæll.

Nordnorsk ordforklaring: Ainnes -Andenes, Han Tykje – djevelen, jævla – eneste