Kristiansand er ikke perfekt, det er mye som kan bli bedre i kommunen vår. Men det er også mye bra som skjer her, en større kommune betyr også flere muligheter for unge i alle deler av kommunen vår. Blant annet billigere buss, som er viktig for at mange unge skal komme seg rundt. Kommunen vår får i dag tilskuddsmidler, som sikrer oss unge nettopp dette. Dersom vi ikke lenger forblir en kommune, er sjansen stor for at vi ser økninger i pris på mer enn 25%

Skolen, kanskje landets fineste og mest moderne skole (okei, vi har ikke sjekke fakta på akkurat det), ligger på Tangvall. En investering vi som kommune gjorde sammen. Det samme gjelder sykehjemmet i Søgne, vedtatt av bystyret i Søgne, men først realisert når vi ble en storkommune.

Det har åpnet opp for at flere har Søgne som nærskole og rett til å søke seg dit, men det åpner også opp for at flere fra Søgne kan komme seg inn til byen for å gå på en skole dersom de har behov for miljøskifte. Skolene i hele kommunen er nærskole, og dermed har man rett til å komme seg til en av skolene.

I dag ser vi konsekvensene av at Høyre tvangsammenslo kommuner og fylket over hele landet. Det var ikke bra, og har skapt kaos i flere år etter. Men likevel, når vi først står her, det har vært arbeid over mange år for at kommunen skal være som den er nå. Da er det virkelig uansvarlig å bruke 400 millioner kroner på å slippe opp igjen.

De som vil tape mest på at kommunen blir splittet opp igjen er de unge.

Så til deg som er ung, til deg som heier på unge, og til deg som vil at fremtidige generasjoner i kommunen vår skal ha en god og stabil kommune å lene seg på så håper vi du stemmer for at vi skal være en samlet kommune også i fremtiden.