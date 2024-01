Den saken som for tiden får størst oppmerksomhet her lokalt er nok saken om splittelse av Kristiansand. Det kommer fram mange og ulike påstander om hva som er forskningsresultater og fakta i saken. Jeg opplevde at det var sterke fronter i folket under den tiden sammenslåingsprosessen gikk, men vil påstå at folk har et større engasjement nå enn den gangen. Noen ganger får jeg en oppfatning om at det viktigste for folk er å finne noe man kan være uenige om fremfor å finne løsninger.

Jeg var uenig i sammenslåingen av de tre kommunene. Jeg ville ha en mer tydelig oversikt over oppgavene og ansvarsområdet en kommune skal ha før man tar opp spørsmål om endring av struktur.

Jeg vant ikke fram med de synspunktene, men jeg merket meg at jeg ble «satt i bås» med den gruppen som helt klart signaliserte motstand av sammenslåing. Jeg tror det hadde noe med min partitilhørighet å gjøre. Jeg var «fan» av daværende ordfører, Astrid Hilde, og hun signaliserte sitt standpunkt. Hennes standpunkt falt gruppen av motstandere tungt for brystet og da passet det godt å få fram at noen av hennes partikamerater var motstandere av hva hun mente. Jeg er fortsatt «fan» av Astrid. Hun har stått rakrygget i «striden» og taklet all verden av usakligheter fra politiske motstandere og manglende støtte fra egne partikamerater.

Når saken nå har «blusset» så kraftig opp igjen så har jeg skrevet noen innlegg både i offentlige og sosiale medier om mine synspunkter. Noen har støttet meg mens andre har vært svært uenige. Det å få litt «motvekt» til egne synspunkter er bare av det gode og gjør sitt til at man tenker ekstra gjennom problemstillingene.

Det finnes imidlertid noen som ønsker å «sverte og sjikanere» med å sende SMS-er. De hevder at jeg ikke har saklig grunnlag for å hevde mitt standpunkt i denne saken. SMS-ene kommer fra uregistrerte mobilnummer eller hemmelige nummer på 1881, Opplysningen. Det er vel i seg selv betegnende for hvordan debatten har utviklet seg.

Jeg ser saken som svært viktig, hva angår avgjørelsen. Det handler om at man ikke skal «klusse det til for mye og negativt» for framtiden. Jeg har ikke tatt standpunkt ut fra det aksjonistgruppene argumenterer med eller står for, men jeg er overbevist om at det nå er riktig å ha «is i magen» og ikke trekke en for hastig konklusjon om at det eneste saliggjørende er å dele opp igjen den sammenslåtte kommunen.

En kommunes ansvar er å tilby de tjenestene vi har behov for og på en rettferdig måte for oss alle sammen. Politikere bør ha fokus på hva arbeidsoppgavene er, hva som kreves av kompetanse og hvilke rammevilkår de vil gi de enkelte enhetene i selve organisasjonen. De som kan hjelpe politikere med å fremskaffe et slikt grunnlag er de som «har skoen på» og bl.a utfører tjenestene i praksis, samt KS. Derfor bør den nåværende organisering bli stående og få sin sjanse til å vise sin berettigelse før man gjør endringer. Endringer vil alltid være aktuelt å vurdere, men det må basere seg på helt andre argumenter enn eksempelet om at det er begått en feil som det må rettes opp i, eller at vi er store nok og kan klare oss selv. En avgjørelse tatt på et hastig og lite gjennomtenkt grunnlag for innhold i kommunens arbeids- og ansvarsoppgaver retter slett ikke opp i en sak man er misfornøyd med.

Jeg vil derfor anbefale de stemmeberettigede om å gi den nåværende organisering og de valgte politikere en mulighet til å vise at de både kan og vil oss vel og gjennom sitt virke opp mot sentralmakta argumenterer for bedre rammevilkår.

Derfor stemmer jeg NEI til oppløsing/deling av kommunen.