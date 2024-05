Mammaer og pappaer er ikke så viktige lenger. Dere må slippe taket, og det er skummelt og uvant. Du kjenner på uroen som murrer i magen. «Men det vil jo helst gå bra», tenker du. Og det vil det jo. Og vi unner disse fantastiske ungdommen en velfortjent russefeiring. En feiring som er flyttet ut på veiene, og foregår på hjul om bord i biler og busser.

Men med russen rullende på veiene natt etter natt fins det alltid en risiko. Derfor er det viktig at også foreldre engasjerer seg i russens holdninger og atferd når det kommer til rulling.

For selv om dere foreldre føler dere maktesløse og satt på sidelinja, så har dere likevel en viktig arbeidsoppgave. Det er å ta deres del av ansvaret, og være til stede. Være tilgjengelig. Være kjørbare – parate til å hente, eller stille opp hvis noe skjer.

Å være til stede handler også om å hjelpe russen til å ta de riktige valgene, og legge til rette for en trygg russefeiring. I en hektisk russetid er det fort gjort at noe glipper. Så vær dette sikkerhetsnettet som russen trenger når de selv har kastet hemningene over bord.

Vi kan ikke risikere å miste en eneste én av ungdommene våre i en tragisk ulykke.

Vi i Trygg Trafikk har en særlig bekymring for sikkerheten i til russebusser, som ofte er gamle og i dårlig stand. Noen av disse kan faktisk være «tikkende bomber på veien». Det er derfor ingen tvil om at russekontroller utført av Statens Vegvesen og politiet er viktig og riktig, for å sikre at kjøretøy og sjåfør oppfyller alle krav. Slik at russen kan rulle trygt. Det som kanskje er underkommunisert, er at det dessuten fins en uttalt brannfare i russebusser og -biler. Det er blant annet farlige gasser fra dieselaggregater brukt til lydanlegg, som krever skikkelig utlufting for å unngå ulykker. Dette kan dere foreldre hjelpe til med å påse at er sikret og i orden.

En annen åpenbar bekymring er om alle som ruller er sikret i setene. Med mange og uoversiktlige russegrupper som ofte har med ekstrapassasjerer, er det veldig fort å glemme sikkerheten til alle om bord, eller sjekke om det er flere om bord enn ledige seter. I slike tilfeller kan bussen bli et livsfarlig, «rullende diskotek».

Hvem tar ansvar for dette? Er det buss-sjefen? Er det bussjåføren? Er det den som er edru? Eller er det opp til hver enkelt å ta ansvar? Det er grunn til å ta en prat med russen deres om dette. Finn ut hvem som tar ansvar for at alle sikret når dere ruller. For hva kan bli konsekvensene? Er det så nøye, tenker nok noen. Men faktum er at hvis du ikke bruker setebelte, er du ekstremt utsatt i en kollisjon. Og kanskje enda verre: du er en stor fare for alle rundt deg.

For la oss si at du veier 70 kg. Ved en kollisjon i bare 50 km/t vil kroppen din tilsvare en masse på nesten 1 tonn! Det er mer enn en fullvoksen elgokse, som vil kastes rundt inni bussen ved en bråbrems.

Så kan du stille deg selv dette viktige spørsmålet:

Vil du la den lille, nyfødte ungen din ligge løst og usikret i bilen når du skal ut og kjøre? Hvis svaret på dette (forhåpentligvis) er nei, må du deretter svare på om det er noen forskjell når den samme ungen er blitt stor?

Med andre ord: Vil du tillate den voksne ungen din å stå eller sitte usikret i en russebuss eller russebil i 110-sonen på E18 i natt?

Tenk deg om før du trekker på skuldrene og krysser fingrene. Snakk heller med russen. Snakk med andre foreldre. Ta ansvar for å lage felles kjøreregler. Vær den trygge voksne som vil la russen – den kjære ungen din – komme trygt hjem.