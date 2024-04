Likevel, å angripe enkeltpersoner eller grupper i Norge for deres bekymring for likestilling og mangfold, virker ikke som den mest konstruktive responsen. At hun angriper «hvite menn» for deres bekymring for at likestillingen tar noe skritt tilbake er kritikkverdig. Mujanovic bør derimot være meget stolt av når menn viser bekymring for at kvinner ikke er en del av det store fellesskapet som er bygd opp i vårt demokrati. At menn i Norge uttrykker bekymring er et tegn på at noe har virket i likestillingskampen, og jeg personlig føler stor respekt for hans reaksjon.

Han vet at kvinners rettigheter er en del av å skape et mer rettferdig og inkluderende samfunn, og at det er i tråd med verdiene om menneskerettigheter, religionsfrihet og ytringsfrihet.

Tusenvis av kvinner i Norge ikler seg hijab, som for mange av oss har en betydning vi assosierer med mulig tvang og politisk islam. Hijab representerer også et patriarkalsk system som dikterer kvinners klesvalg og kan virke begrensende for deres muligheter til å delta fullt ut i samfunnet. Symbolikken med plagget har en betydning som er diskutert i årtier, og Leijla Mujanovic kan ikke slå en strek over at hijab tvinges på enkelte og at det heller ikke vil være akseptabelt i det muslimske miljøet at alle kvinner selv kan velge å bruke plagget. Vi kan bare se på kampen kvinnene fører i Iran hvor Mahsa Amini ble arrestert av moralpolitiet for feil hijab-bruk og døde av skadene. Tusenvis av kvinner og menn kjemper en kamp for tvangen av hijab-bruk medfører og kvinners situasjon ellers i Iran. Likestilling har en lang kamp i Norge og er et felles ansvar for alle, uavhengig av kjønn eller etnisitet.

Når vi nå ser at hijaben får en større og større plass i det offentlige rom, så er det grunn til bekymring, da dette utfordrer de grunnleggende prinsippene om rettferdighet og like muligheter for alle individer, uavhengig av kjønn, rase eller bakgrunn.

I tillegg er det bekymring for at utbredelsen av hijab i vestlige land kan bidra til segregasjon og polarisering i samfunnet. Noen hevder at synligheten av hijab kan føre til økt mistillit og fremmedgjøring mellom ulike samfunnsgrupper, og at det kan undergrave innsatsen for å oppnå likestilling og integrasjon.