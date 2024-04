Ok, sesongstarten har vært miserabel. Men økonomisk skakkjørt som denne skuta er kjørt på hele 2000-tallet, så er det ikke til å undre seg over. At den nye bestyrelsen i det hele tatt har fått på plass kvalifiserte trenere, er en prestasjon i seg selv. Og at man på toppen av alt har fått en så kvalifisert fyr som Azar Karadas er bortimot et under. Når man da også får med seg at assistenttrenere og apparat for øvrig er dyktige folk, fortjener klubbledelsen all mulig støtte.

Jeg tror spillerstallen er bra, sannsynligvis bra nok til å være med på å fighte om å spille kvalifiseringskamper til høsten. At de er kommet elendig i gang skyldes ikke dårlige trenere eller dårlige spillere. Det skyldes definitivt at man kom altfor sent i gang med sesongoppkjøringen. Hovedtrener fikk ekstremt kort tid på seg frem mot seriestart, og flere spillere er kommet inn omtrent på målstreken. Spillerne skal samkjøres til et lag, noe som ikke er gjort over natta. Noen av de beste forsvant, nye er kommet inn. Enkelte kritiserer ledelsen for å hente inn mange nye spillere. Til det er det vel bare å si at man må ha 11 for å stille lag – 18 inkludert innbyttere pluss fem-seks i tilfelle skader. Man har fått inn spillere som ikke man skal betale for, de skal selvfølgelig ha lønn, men sannsynligvis beskjedne greier i forhold til de som forsvant.

Man peker på utviklingsavdelingen, og mangel på spillere derfra. Jeg kommer til at åtte eller ni av spillerne i årets stall har fortid i utviklingsavdelingen. Gregersen er allerede etablert, Nordal hadde vært det samme hvis han hadde vært skadefri. Flere andre vil få spilletid allerede i år. Og unge spillere må behandles varsomt, ellers kommer skadene. For i Obosligaen tar man ikke fanger, det er en beintøff liga.

Og aller viktigst: Jeg oppfordrer alle til å stå bak årets lag, og at man slipper drittprat om enkeltspillere i sosiale media. Jeg peker spesielt på en spiller, klubbens største talent, som stadig får dritt, spesielt av såkalte supportere i Daniels chat i Fevennen under kampene. Mange tror at spillerne ikke leser aviser, og heller ikke bryr seg om hva omgivelsene mener. Det er sannsynligvis helt feil. Og hvis man stadig leser dritt om seg selv, kan dette virke negativt. Karadas og Holmgren besøkte nettopp Startveteranene på den ukentlige tirsdagssamlingen, som samler 60-70 pensjonister, og hovedbudskapet var: Gi spillerne all mulig støtte, ikke snakk nedsettende i media. De får med seg mer enn dere tror.