Nye E39 er veldig kostbar for bilister. Så kostbar at altfor mange velger å kjøre den svært trafikkfarlige veien. Dermed ropes det i samfunnet om at gamle E39 skal være like dyr å kjøre som den nye. Penger inn når bommer settes opp!

Det er tidens løsen i trafikken!

Hvorfor ikke gjøre bilisters valg mer faktisk, og mer etter fornuften? Sett opp fotobokser på de trafikkfarlige strekningene. Og sett fartsgrensen der ned til 50 km/t, kanskje enda lavere. Fotoboksene kan gjerne være streknings-fotobokser, som måler bilisters fart over strekninger.

Slik vil bilister ha et forståelig valg: Kjør sakte, men trafikksikkert og billig. Eller kjør raskt og trafikksikkert, men svindyrt.