Så var den her igjen, den kalde, fine tida. Om kort tid ringes jula inn, noe mange har gledet seg til hele året. Men ikke alle.

For familien Bredesen Barth vil jula alltid være spesiell. I oktober for to år siden fikk de vite at pappa Bjørn ikke kom til å overleve kreften. 17. desember gikk han bort, og lille julaften måtte Oliver og søsteren Vilde begrave pappaen sin.

Ingen har lyst til å være syke og tilbringe tid på sykehus i jula. Men kreft tar ikke juleferie. Mens noen er opptatt med å handle inn gaver, bake og pynte hjemmene sine, må andre stålsette seg for nye runder med behandling og en usikker fremtid. Det eneste vi kan tilby dem, er at de skal slippe å være alene. De skal vite at noen tenker på dem.

Derfor henges det opp tusenvis av stjerner på norske sykehus og sykehjem i desember, gitt av folk fra hele landet. Hver stjerne gir glede og håp til de som er syke, alle som besøker dem og de som tilbringer juledagene på jobb i helsevesenet. Oliver er en av dem som gir en stjerne hvert år. Den henges opp på sykehuset der pappaen hans fikk behandling.

Kreftforeningens juleaksjon handler ikke bare om å lyse opp sykehus i en mørk førjulstid. Den handler om å bidra til forskning, slik at flere skal få komme hjem til jul, nyttår og alle andre dager i året. Pengene du gir når du kjøper en stjerne til deg selv eller til et sykehus, går nemlig til forskning. Og kanskje det blir nettopp Oliver som står for nye gjennombrudd på kreftforskningsfeltet en dag i fremtiden? For etter at pappaen hans døde, har Oliver hatt lyst til å bli forsker, sånn at han kan finne en medisin som gjør at ingen dør av kreft.

Oliver sammen med pappa Bjørn, lillesøster Vilde og mamma Linn Bredesen Barth. Foto: Privat

Lysten ble ikke mindre da han fikk være med forsker Helene Knævelsrud på laboratoriet der hun forsker på bananfluer. For visste du at bananfluer potensielt kan redde kreftpasienter i fremtiden? Ifølge Knævelsrud har bananfluer nemlig mange av de samme egenskapene som vi mennesker har i genmaterialet vårt. Funnene som blir gjort på forskningslaben kan føre til ny eller bedre behandling, og på lang sikt redde liv.

Det finnes mye håp i de små tingene. En bananflue, en ung forskerspire eller en julestjerne gitt av folk fra hele landet som har støttet Kreftforeningens juleaksjon. Og kanskje det også er det vi kan ønske for alle som står overfor en vanskelig jul i år: Håp i de små tingene.

Med ønske om en god jul.