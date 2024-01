Senest lørdag 27/1 stiller Israels ambassadør Feldklein det spørsmålet. Felles for mange av de som spør, er at for meg virker det som om at de ikke har tatt seg tid til å sjekke «Hva er det som skjer på Arkivet».

Krystallnatten ble markert, deportasjonen av norske jøder under krigen ble markert, på Kilden var det en stor konsert på torsdag 25/1 til minne om ofrene for Holocaust. Fra januar til ut i februar er det ca 3600 elever på besøk på Arkivet, alt for å minnes og lære om Holocaust. Og selvfølgelig ble Holocaustdagen 27. januar markert på Arkivet.

Hvordan en så kan, som blant andre ambassadøren, konkludere med at vi, på Arkivet, ikke markerer Holocaust, er en gåte for meg. Antakelig er det ingen, i hvert fall i Norden, som legger så mye arbeid i markeringen av Holocaust.

Jeg er skuffet på vegne av alle de som har lagt og legger ned så mye arbeid for å få det til, både ansatte og frivillige.

Ta heller en tur og se hva som skjer!