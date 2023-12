Kommentar og gjengitt rammeavtale som gjelder for Søgne Legesenter og fastlegeordningen:

Frode Lohne hevder: «Hvis Søgne kommune gjenoppstår, flytter legene».

I tillegg sier han: "Det vil gå ut over tilgjengeligheten på tjenestene som vi leverer".

Vårt sammendrag:

Kommunen kan nekte flytting av hjemmels/praksis dersom: 1) legetilbudet i et område utvilsomt svekkes 2) pasientene får en betydelig lengre reisevei ASA 4310: Rammeavtale om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene sier følgende om flytting av praksis/hjemmel: "Kommunen kan nekte flytting av praksis dersom flyttingen har åpenbare negative konsekvenser for kommunens innbyggere».

Den norske legeforenings kommentarutgave til rammeavtalen sier følgende: Dersom flyttingen medfører åpenbare negative konsekvenser for innbyggerne, for eksempel at legetilbudet i et område utvilsomt svekkes eller at pasientene får en betydelig lengre reisevei kan kommunen nekte flytting.

ASA 4310: Rammeavtale om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene:

§5.7 Flytting av praksis

Kommunen kan nekte flytting av praksis dersom flyttingen har åpenbare negative konsekvenser for kommunens innbyggere. Ved flytting og nyetablering kan kommunen bestemme at praksisen skal drives fra velegnede lokaler som er tilgjengelige for funksjonshemmede.

Kommentarutgaven: Den norske legeforenings kommentarutgave til Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene sier følgende om rammeavtalen: § 5.7: Flytting av praksis Hovedregelen er at legen står fritt til å flytte sin praksis. Kommunen kan bare unntaksvis nekte flytting, og forutsetningen er at flyttingen medfører åpenbare negative konsekvenser for innbyggerne, for eksempel at legetilbudet i et område utvilsomt svekkes eller at pasientene får en betydelig lengre reisevei. Bestemmelsen innebærer at kommunen ikke kan anføre andre grunnlag for å nekte flytting, for eksempel økte administrasjonskostnader for kommunen.

Leger i gruppepraksis bør regulere vilkår for flytting/uttreden av praksis i samarbeidsavtalen mellom legene. Det er viktig å balansere hensynet til forutsigbarhet når det gjelder kostnadsfordeling for leger i gruppepraksis med hensynet til behovet for frihet for den enkelte lege til å tre ut av en gruppepraksis og flytte sin praksis til et annet sted. Dette kan for eksempel gjøres ved at internavtalen i gruppepraksis har en klausul om at fratredende lege ved flytting er forpliktet til å dekke sin andel av driftskostnadene for en periode ut over ordinær oppsigelsestid etter internavtalen. Som et eksempel kan det vises til Legeforeningens mal for internavtale for gruppepraksis i fastlegeordningen hvor situasjonen ved flytting er regulert i punktet om oppsigelse.