Og ein del av mennene som tok ansvar desse to datoane, fortener å bli hugsa.

Oberst Birger Kristian Eriksen var kommandant på Oscarborg festning. Eriksen hadde trena mennene sine. Kvar soldat visste kva oppgåve han hadde. Eriksen måtte stole på sin eigen vurderingsevne då han kommandert ild mot ukjende krigsskip klokka 04.21 den 9. april 1940. For telefonen frå Oslo kom aldri.

På Odderøya festning var oberstløytnant O.A. Fosby sjef. Også på Odderøya hadde soldatane klare oppgåver. Fosby gav order om ild mot krigsskip klokka 05.02. Desse to kommandantane utsette okkupasjonen av Oslo og Kristiansand til klokka 10.00. Denne tida vart avgjerande for Noreg resten av krigen.

I Oslo organiserte stortingspresident Hambro evakuering av kongen, regjering og stortingsmenn med tog som gjekk 7.23 til Hamar. 4.30 avviste ei samla regjering Nygaardsvold dei tyske krava. Finansminister og formann i Arbeidarpartiet, Oscar Torp, gav klokka 08.00 beskjed til sentralbanksjef Nicolai Rygg om at alt gullet i Noregs bank skulle fraktast til Lillehammer. Gullet låg pakka og klart til og transporterast bort med lastebilar. Både Torp og Rygg synte stor handlekraft i desse timane. Historia om transporten av gullet er også blitt film.

Generalmajor Carl Gustav Fleischer og fylkesmannen i Finnmark, Hans Gabrielsen, tok over det sivile og militære styret i Nord-Noreg. I ein månad var landsdelen styrd av desse to personane. Og dei styrde godt , så godt at ingen i nord sakna regjeringa.

Quisling tok ordet i NRK 18.32. Ei ny regjering var skipa av han og partiet NS, fekk folk vite. Kong Haakon VII sa nei til ei slik regjering. Han handla i samsvar med kjensla til vanlege folk. Og truleg såg over 90% av dei på ei regjering Quisling som ei dårleg vits. Kongens nei var ein avgjerande faktor for å halde fram med krigen mot Tyskland. Og heile tida fram til freden i 1945 var kong Haakon VII eit samlingspunkt for nordmennene. Han var ei folkevald konge. Og resten av livet held folket av han og hylla han. Valspråket hans var: «Alt for Noreg».

Statsminister Johan Nygaardsvold og regjeringa hans var samde og samla i avgjerda om halde fram krigen mot Tyskland. At regjeringa samrøystes tok avgjerder etter 9. april 1940, var ei stor vinning for landet vårt. Og æra for det hadde statsministaren, Nygaardsvold.

Kong Haakon VII var den einaste av mennene frå april 1940 som hadde høg status i 1945. Oberst Birger Kristian Eriksen fekk kritikk for å ha kapitulert 10. april. Han hadde ikkje gjort ein god jobb, sa militærkomisjoen i 1946. Oberstløytnant O.A. Fosby tok nederlaget så tung at han melde seg inn i NS. Då Oscar Torp kom til Oslo i mai 1945, var Einar Gerhardsen formann i AP. Torp vart sett på sidelina. Etter valet i 1945 valde ikkje Stortinget Hambro korkje til president eller visepresident. I juni fekk regjeringa Nygaardsvold , utan takk, avskjed. Generalmajor Carl Gustav Fleischer vart send til Canada av regjeringa i London. Fleischer opplevde dette som eit nederlag, og han tok livet sitt. Alle som her er nemnde, gjorde ein stor innsats for Noreg i april. Svikaren, Quisling, var dømd til døden og avretta i 1945.

Nå i vår tid har Birger Kristian Eriksen fått full oppreising. Det er ein byste av han i heimkommunen, Moskenes, og ei statue på Oscarborg. I Harstad står ei statue av Fleischer. Ho står i generalparken som ligg ved hovudvegen inn til byen. Fosby har mange likskaper med majoren i boka «Under en hårdere himmel» av Jens Bjørneboe.

Så kan me stille spørsmålet kvifor gjekk det slik? Etter freden skulle ein bygge landet på nytt. Då måtte nye folk ta over. Dei nye kom frå heimefronten og tyske fangeleirar. «Det er Oslogjengen som skal styre landet», sa Nygaardsvold. Han fekk rett. Det meste etter 1945 vart avgjort i og styrt frå Oslo.