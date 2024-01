Hvorfor må du til Rogaland for å finne argumenter, Einar Hald? Kunne du ikke nøyd deg med å vise til erfaringene fra Baneheia-saken, der det også bar galt av sted på grunn av for tette bånd mellom politiet og påtalemyndigheten.

Som journalist har jeg siden tidlig 80-tallet hatt gleden av å kjenne Hald som en forsiktig og hardtarbeidende politijurist, nærmest en pedantisk maur, som sjelden er blitt sitert i større skrifttyper enn brødsats.

Når Hald, av alle lokale politijurister, nå tar bladet fra munnen, bør man lytte. Da er det alvor.

Han har helt rett i at det er en svakhet at politijuristene følger straffesaken fra første stund og kan bli farget av oppfatninger i politiet, som holder hus under samme tak. Hald har helt rett i at en påtalejurist utenom politiet vil se på saker med friske øyne.

I Baneheia-saken var den lokale kriminalsjefen ganske enerådende etterforskningsleder. Han ledet politiets etterforskere, og endte opp med å skrive identiske siktelser mot Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen dagen før de ble pågrepet. Da hadde han ikke engang Andersens forklaring med påstander om Kristiansens medvirkning å bygge på – det fantes overhodet ingen bevis mot Kristiansen annet enn politiets og påtalelederens oppfatninger.

Jeg har i alle år forgjeves forsøkt å få svar på om kriminalsjefen på dette tidspunktet i det hele tatt konfererte noe om pågripelsene med sine overordnede i påtalemyndigheten (statsadvokat/riksadvokat). Jeg har all grunn til å tro at svaret er nei. I min verden forestiller jeg meg at statsadvokaten ville ventet til det forelå bevis, før Kristiansen ble siktet. Dermed kunne justismordet i Baneheia vært unngått.

Dermed står vi tilbake med et eklatant eksempel på hvordan de tette båndene mellom politiet og påtalemyndigheten faktisk kan være en fare for rettssikkerheten.

Det er den farlige bekreftelsesfellen som er skummel når det blir for tette bånd. Derfor er jeg glad for at stadig flere, også innen påtalemyndigheten, erkjenner at man som regel får bedre oversikt når sakskomplekser betraktes litt på avstand.