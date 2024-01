Sørlandet har ikke hatt en statsråd på mange år, og er det en nyhet fra regionen på riksnyhetene så handler det om noe sært noe, eller om kaos i politikken. Folk fra andre landsdeler ser på oss kun som et ferieland; - det er skjærgården og Kaptein Sabeltann som lokker i fire ferieuker.

Noe av forklaringen må ligge i at vi bruker det meste av energien vår på å krangle. Vi klarer ikke å samle energien til å løfte i fellesskap. I mange år var det kampen mellom Arendal og Kristiansand og fylkessammenslåingen som spiste energi. Men de siste årene har kommunesammenslåingen, Kristiansand, Søgne og Songdalen, overtatt.

Etter kommunesammenslåingen så det ut for at vi endelig hadde lyktes med å skape en storby, et kraftsenter som kunne løfte oss nasjonalt. En by som kunne vise litt igjen på Norgeskartet. Men nok en gang bruker ressurssterke mennesker all sin energi på å kjempe i mot, baktale hverandre og så splid.

Tenk om disse menneskene isteden kunne bruke evnene sine på å bygge storkommunen Kristiansand?

I verste fall går vi nå inn i en tid der de nær 10000 ansatte i Kristiansand kommune må bruke mye av tiden sin på å rive ned det de nylig har bygget opp; - omorganisere på nytt, splitte arkiver, dele opp IT-systemer og administrative rutiner. Sloss om hvem som skal bekle hvilke verv. Bruke energien på alt annet enn å bygge den nye kommunen til det beste for innbyggerne. Hvordan bystyremøtene vil arte seg, kan en bare grue seg til. I tillegg skal kaoset koste 400 millioner.

Det må også bygges opp igjen en haug med interkommunale samarbeid som de nye kommunene rundt Kristiansand blir avhengige av for å kunne løse sine oppgaver. I flere år skal vi også strides om hvordan kommunens eiendommer, gjeld og verdier skal fordeles. Juristene kommer til å leve godt, mens folk fra andre yrkesgrupper som før kunne tenkt seg å flytte til Sørlandet, vil vegre seg. Flinke og ambisiøse mennesker vil neppe bruke framtiden sin i en region som krangler og skal rives fra hverandre.

De som går i front for oppsplittingen har tydeligvis en nostalgisk tro på at bare de får de gamle kommunegrensene tilbake, så blir alt som det var før sammenslåingen. Selv om det kanskje ikke var så bra? Noen hevder til og med at det skal bli enda bedre. Men sannheten er at det blir tre helt nye kommuner som må etableres, og hva sluttresultatet blir, er det ingen som vet. Kun en ting er sikkert, det blir i hvert fall ikke som før.

Det er bare trist. Jeg håper virkelig at flertallet i gamle Søgne og Songdalen ser framover, ikke bakover, når de skal si sin mening. Møt opp og stem for at Kristiansand skal bygges videre og at bydelene Søgne, Songdalen, Vågsbygd, Randesund og Tveit skal bestå.