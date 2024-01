Som ledere av Universitetet i Agder skal vi tenke oss om før vi blander oss i politiske spørsmål i regionen. Men det er viktig for oss å si tydelig ifra til dere som i de neste ukene skal ta en avgjørelse om Kristiansand kommunes fremtid: Et samlet Kristiansand er en bedre vertskapskommune for UiA.

Som universitet vil vi bidra til å utvikle hele Agder. Fra Gjerstad i øst, Bykle i nord og til Flekkefjord i vest. Vi er sterkt til stede i Grimstad med vår innovative og høyteknologiske campus der. Vi har ulike fleksible studietilbud i tre distrikter på Agder. Om du har barn i skolen eller får helsehjelp et sted i landsdelen, er sjansen stor for at læreren eller sykepleieren er utdannet ved UiA.

Men det starter med vår tilstedeværelse i en sterk og attraktiv regionhovedstad. Det er i Kristiansand vi har flest studenter og flest ansatte. Mer enn hver tredje innbygger i Agder bor i Kristiansand. Det er Kristiansand ungdommene i Bergen, Alta og Lillestrøm har hørt om, når vi snakker med dem om å studere hos oss.

Da de tre kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand slo seg sammen for noen år siden, merket vi at samarbeidet med kommunen ble vanskeligere. Når vi forsøkte å komme i kontakt for å snakke om utvikling av universitetsbyen vår, kunne vi få til svar at de var opptatt med å slå sammen kommunene. De skulle bare innføre de nye systemene først. De måtte bare få overført noen ansatte først. Det var bare noen ulike regler som måtte samordnes først. Sørlandet sykehus og Agder fylkeskommune hadde, ifølge deres innspill til kunnskapsgrunnlaget for oppsplitting, samme opplevelse som oss. Helt forståelig, ut fra den vanskelige øvelsen det er å endre kommuneorganisasjoner.

Vertskommunen vår ble rett og slett innadvendt i flere år, og det satte den gode utviklingen tilbake. Universitetsdirektøren ga på det verste Kristiansand kommune terningkast to som vertskapsby, i et møte med byens politikere. Nå har heldigvis storkommunen kommet ut av skallet.

Vi har en felles plan for utvikling av universitetsbyen Kristiansand. Målet er å tiltrekke oss motiverte studenter, kompetent arbeidskraft og nye bedrifter. Vi skal ha et unikt nært og godt samarbeid mellom universitetet, kommunen, regionen, sykehuset, næringslivet, kulturlivet og frivillige organisasjoner. Midt i dette bildet står Kristiansand kommune. De er den sentrale aktøren.

Kristiansands størrelse og attraktivitet er avgjørende. Studentene velger nemlig ikke kun UiA når de søker studieplass. De velger regionen, byene, studiemiljøet og arbeidsmarkedet. Og vi er i sterk konkurranse med Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og andre attraktive regioner. Konkurransen blir i de neste årene enda hardere med færre i hvert ungdomskull. Da har vi ikke tid til å bremse utviklingen i flere år!

Det er fart i samarbeidet, og vi står nå sammen om å gjøre Kristiansand til en enda mer attraktiv by å studere og jobbe i. Fra å bare skulle jobbe med interne prosesser, har vi fått på plass studenthuset BARE. Vi har prosjektet Studenttrivsel, som jobber for at studentene som kommer hit trives bedre, får tilhørighet til regionen og at flere velger å bli igjen her. Vi vil jo helst de skal bruke kompetansen fra UiA i Agders arbeidsliv.

Vi mener det beste for UiA og Agders utvikling er at Kristiansand kommune består samlet. Søgne og Songdalen med alle sine innbyggere, bedrifter og organisasjoner styrker Kristiansand, og en samlet og utadvendt kommune må til dersom vi skal utvikle regionen sammen i årene som kommer.